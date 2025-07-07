В Музее истории продолжается выставка о первом Президенте Бурятии

В Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова продолжает работу выставка «Леонид Потапов. Первый Президент Бурятии», приуроченная к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля (возрастное ограничение 0+).

Среди представленных предметов - личные вещи и документы из семейного архива, государственные награды и памятные знаки, фотографии и материалы из фондов Национального музея и Государственного архива Бурятии.

Выставка будет работать до 3 августа. Тел. для справок: 21-40-08

Ждем вас по адресу: Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова (Профсоюзная,29).

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры Бурятии