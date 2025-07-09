Юных улан-удэнцев приглашают на мастер-классы, игры и танцы в парках города (возрастное ограничение 6+).

- Для любителей активного отдыха и культурного досуга в парках Улан-Удэ проводятся разнообразные активности. Выбирайте по вкусу и приходите! Не упустите шанс насладиться атмосферой творчества и спорта вместе с парками Улан-Удэ! – сообщили в администрации города.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

Парк «Юбилейный»

Понедельник, 18:00-20:00 - Актерское искусство

Вторник, 18:00-20:00 -Мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству

Среда, 16:00-20:00 - Мастер-классы по монтажу видео на телефоне

Четверг, 16:00-20:00 - Настольные игры, танцы, мастер-классы

Пятница, 16:00-20:00 - Игротека, 18:00-20:00 - Караоке

Парк Д.Ж. Жанаева, геокупол

Суббота, 18:00-20:00 - Песни под открытым небом с синтезатором и гитарой.

Каждое утро по будням с 9:00 - Зарядка «Байкальский метод».

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site