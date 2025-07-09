В Национальной библиотеке проведут мастер-классы по живописи

В Национальной библиотеке для всех желающих пройдут художественные мастер-классы (возрастное ограничение 16+). Занятия пройдут в рамках проекта «Лето в библиотеке».

- Занятия подойдут для всех, кто хочет познакомиться с основами живописи или развить свои навыки. Независимо от уровня подготовки посетители библиотеки смогут погрузиться в мир искусства и создать свой шедевр под чутким руководством опытного наставника, - рассказали организаторы мероприятия.

Мастер-классы проведет выпускник магистратуры ВСГИК по классу живописи, руководитель художественной мастерской Полякова-Ливащука Антон Поляков. Он поделится своими знаниями и опытом и расскажет о различных техниках живописи. Посетители научатся работать с основными материалами для работы, а также освоят основные принципы композиции и колористики.

Каждый участник сможет попробовать силы в создании живописного произведения, выбрав тему и стиль по своему вкусу. В процессе работы Антон Поляков даст индивидуальные рекомендации.

Занятия будут проходить каждое воскресенье (13, 20, 27 июля) в 14:00 на террасе Национальной библиотеки (7 этаж).

Запись по телефону: +7(914) 847-06-82

Возрастное ограничение: 16+

Фото: loon.site