Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»

В эту субботу, 12 июля, в 17:00 горожан пригласили на живой концерт под открытым небом на главной площадке парка «Юбилейный» (возрастное ограничение 6+).

- Перед вами выступит Муниципальный духовой оркестр с программой из любимых мелодий — знакомых, душевных, летних. Возьмите с собой друзей, близких и хорошее настроение — устроим ещё один тёплый вечер с музыкой и улыбками! – сообщили в мэрии города.

Возрастное ограничение 6+

Вход свободный.

Фото: loon.site