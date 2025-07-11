Культура 11.07.2025 в 15:38

Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»

Он состоится в эту субботу 12 июля, в 17.00
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Текст: Служба информации "Номер один"
Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»

В эту субботу, 12 июля, в 17:00 горожан пригласили на живой концерт под открытым небом на главной площадке парка «Юбилейный» (возрастное ограничение 6+).

- Перед вами выступит Муниципальный духовой оркестр с программой из любимых мелодий — знакомых, душевных, летних. Возьмите с собой друзей, близких и хорошее настроение — устроим ещё один тёплый вечер с музыкой и улыбками! – сообщили в мэрии города.

Возрастное ограничение 6+

Вход свободный.

 

Фото: loon.site

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