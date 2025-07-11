В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки

Благодаря реализации нацпроекта «Семья» в Турунтаевскую ДШИ в Прибайкальском районе ожидается поступление новых инструментов, оборудования и литературы.

Турунтаевская детская школа искусств впервые получает оборудование в таком большом количестве. Ранее из районного бюджета ежегодно приобретались по одному - двум инструментам. В 2024 году благодаря выделенным средства из республиканского бюджета были приобретены четыре инструмента.

- В этом году на общую сумму почти четыре миллиона рублей ожидается поступление музыкальных инструментов: рояля, классической гитары, аккордеонов, балалайки, домры, а также интерактивных панелей, радиосистемы, ноутбуков, графических планшетов и ударной установки, - сообщили в минкультуры Бурятии.

- С радостью ожидаем поставку нужного для школы оборудования, инструментов и учебно-методической литературы. 1 сентября дети начнут занятия с ещё большим удовольствием, а численность детей увеличится, - рассказывает директор школы Виктор Понедилок.

В детской школе искусств сегодня обучаются 197 детей на десяти отделениях: хореографическое, декоративно-прикладное искусство, сольное пение, фортепианное отделение, духовые ударные инструменты, дизайн, искусство театра, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра).

- Наши ребята, родители и педагоги очень рады и ждали этого масштабного обновления фонда школы. Теперь наши дети будут играть на новых, современных, звонких инструментах, работать на новых компьютерах, интерактивных панелях, всесторонне развиваться. Уверена, что начало учебного года будет настоящим праздником для наших детей. Спасибо огромное всем! – говорит Ксения Антонова, мама учащейся школы.

На сегодняшний день учебная литература в школу уже поступила, а поступление музыкальных инструментов ожидается в конце июля.

Приобретение инструментов стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», инициированному Президентом России.

Фото: минкультуры Бурятии