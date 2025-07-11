Культура 11.07.2025 в 16:12

В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки

На новые музыкальные инструменты было потрачено почти 4 миллиона рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки

Благодаря реализации нацпроекта «Семья» в Турунтаевскую ДШИ в Прибайкальском районе ожидается поступление новых инструментов, оборудования и литературы.

Турунтаевская детская школа искусств впервые получает оборудование в таком большом количестве. Ранее из районного бюджета ежегодно приобретались по одному - двум инструментам. В 2024 году благодаря выделенным средства из республиканского бюджета были приобретены четыре инструмента. 

- В этом году на общую сумму почти четыре миллиона рублей ожидается поступление музыкальных инструментов: рояля, классической гитары, аккордеонов, балалайки, домры, а также интерактивных панелей, радиосистемы, ноутбуков, графических планшетов и ударной установки, - сообщили в минкультуры Бурятии.

- С радостью ожидаем поставку нужного для школы оборудования, инструментов и учебно-методической литературы. 1 сентября дети начнут занятия с ещё большим удовольствием, а численность детей увеличится, - рассказывает директор школы Виктор Понедилок. 

В детской школе искусств сегодня обучаются 197 детей на десяти отделениях: хореографическое, декоративно-прикладное искусство, сольное пение, фортепианное отделение, духовые ударные инструменты, дизайн, искусство театра, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра). 

- Наши ребята, родители и педагоги очень рады и ждали этого масштабного обновления фонда школы. Теперь наши дети будут играть на новых, современных, звонких инструментах, работать на новых компьютерах, интерактивных панелях, всесторонне развиваться. Уверена, что начало учебного года будет настоящим праздником для наших детей. Спасибо огромное всем! – говорит  Ксения Антонова, мама учащейся школы.

На сегодняшний день учебная литература в школу уже поступила, а поступление музыкальных инструментов ожидается в конце июля. 

Приобретение инструментов стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», инициированному Президентом России. 

 

Фото: минкультуры Бурятии

Все новости

В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
11.07.2025 в 16:39
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки
11.07.2025 в 16:12
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
11.07.2025 в 15:58
Жилой дом сгорел в Улан-Удэ
11.07.2025 в 15:43
Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»
11.07.2025 в 15:38
В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни
11.07.2025 в 15:23
В Бурятии сокращаются детские дома
11.07.2025 в 15:17
В Улан-Удэ трамвайные пути ремонтируют на самом сложном участке
11.07.2025 в 14:39
В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан
11.07.2025 в 14:32
«Они травили сына месяцами»
11.07.2025 в 14:04
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»
Он состоится в эту субботу 12 июля, в 17.00
11.07.2025 в 15:38
В Национальной библиотеке проведут мастер-классы по живописи
Занятия пройдут в рамках проекта «Лето в библиотеке»
09.07.2025 в 16:26
Юных улан-удэнцев приглашают на мастер-классы, игры и танцы
Мероприятие проходят ежедневно в парках Улан-Удэ
09.07.2025 в 12:17
В Музее истории продолжается выставка о первом Президенте Бурятии
Экспозиция посвящена ключевым событиям 90-х годов в истории республики
07.07.2025 в 16:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru