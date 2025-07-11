Мастера из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса «Дальний Восток мастеровой». Накануне, 10 июля, в Амурской областной научной библиотеке прошла торжественная церемония награждения участников Всероссийского конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой».

В этом году свои работы представили мастера из Амурской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев.

- Победителем конкурса в номинации «Художественная обработка камня и металла» стал мастер по художественной обработке камня Владимир Убашеев. Специальными призами жюри «За высокий уровень мастерства» отмечена Наталья Машаруева (номинация «Глиняная игрушка»), а также Эржена Цыдыпова «За эстетику исполнения» («Авторская, современная кукла»), - сообщили в минкультуры Бурятии.

Конкурс продемонстрировал богатство традиционных ремесел и современные интерпретации народного искусства. Итоги конкурса можно посмотреть на сайте.

Конкурс «Дальний Восток мастеровой» проходит в рамках XV Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» и празднования 110-летия Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Фото: минкультуры Бурятии