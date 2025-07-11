В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство. Это стало возможным благодаря тому, что Кабанский район стал победителем Президентской программы «Регион для молодых», входящей в нацпроект «Молодёжь и дети». Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Кабанский район.

Благодаря программе в селе откроется современное молодёжное пространство площадью 167,7 кв.м.

- Посмотрели помещение под Дом молодежи. Мы прошли отбор, выиграли конкурс федеральный Росмолодежи, и нам выделили деньги. Сделаем еще один такой же Дом молодежи, как в Джидинском и Селенгинском районах. Отремонтируем полностью и такие условия создадим, - рассказал Алексей Цыденов.

Рядом с молодежным пространством расположен новый парк «Сфера», на территории которого есть зоны для проведения культурно-массовых мероприятий. На расстоянии 300 метров располагается средняя общеобразовательная школа.





Кроме того, на территории, прилегающей к Дому молодежи планируется обустроить площадку в рамках деятельности ТОС Молодежный.

Над проектом работала большая команда. Чтобы учесть мнение молодёжи района, проводились встречи и фокус-группы.

Фото: правительство Бурятии