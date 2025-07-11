Культура 11.07.2025 в 17:01

В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство

Район стал победителем Президентской программы «Регион для молодых»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство

В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство. Это стало возможным благодаря тому, что Кабанский район стал победителем Президентской программы «Регион для молодых», входящей в нацпроект «Молодёжь и дети». Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Кабанский район.

Благодаря программе в селе откроется современное молодёжное пространство площадью 167,7 кв.м.

- Посмотрели помещение под Дом молодежи. Мы прошли отбор, выиграли конкурс федеральный Росмолодежи, и нам выделили деньги. Сделаем еще один такой же Дом молодежи, как в Джидинском и Селенгинском районах. Отремонтируем полностью и такие условия создадим, - рассказал Алексей Цыденов.

Рядом с молодежным пространством расположен новый парк «Сфера», на территории которого есть зоны для проведения культурно-массовых мероприятий. На расстоянии 300 метров располагается средняя общеобразовательная школа.


Кроме того, на территории, прилегающей к Дому молодежи планируется обустроить площадку в рамках деятельности ТОС Молодежный.

Над проектом работала большая команда. Чтобы учесть мнение молодёжи района, проводились встречи и фокус-группы.

 

Фото: правительство Бурятии

Все новости

Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа
11.07.2025 в 18:01
В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики
11.07.2025 в 17:44
В туристических местах Бурятии будут созданы временные пункты полиции
11.07.2025 в 17:19
Мужчина и ребенок погибли в жутком ДТП в Бурятии
11.07.2025 в 17:07
В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство
11.07.2025 в 17:01
Мастера из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса
11.07.2025 в 16:49
В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
11.07.2025 в 16:39
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки
11.07.2025 в 16:12
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
11.07.2025 в 15:58
Жилой дом сгорел в Улан-Удэ
11.07.2025 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики
Она появится на базе мастерской заслуженного художника России Юрия Мандаганова
11.07.2025 в 17:44
Мастера из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса
В этом году свои работы представили мастера из Амурской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев
11.07.2025 в 16:49
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки
На новые музыкальные инструменты было потрачено почти 4 миллиона рублей
11.07.2025 в 16:12
Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»
Он состоится в эту субботу 12 июля, в 17.00
11.07.2025 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru