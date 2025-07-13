Жителей Улан-Удэ зовут на уникальную выставку по архитектуре

В Художественном центре им. Ц.С. Сампилова проходит выставка «Архитектура Памяти» (возрастное ограничение 0+). Это уникальный проект к 80-летию Победы, из собрания Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева.

На выставке представлены более 170 предметов из коллекции Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского национального музея музыки.

В экспозиции можно увидеть проекты маскировки Москвы в военные годы, чертежи станций военного метро, уцелевшие фрагменты памятников архитектуры

Выставка продлится до 24 августа.

Художественный музей им. Ц.С. Сампилова (Куйбышева, 29)

Телефон для справок: 21-43-93

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры РБ