Бурятские мастера принимают участие в российско-китайской ярмарке

Бурятские мастера принимают участие в масштабной XV Китайско-российской ярмарке культуры и искусства. Ярмарка проходит с 12 по 20 августа в городах Хэйхэ и Благовещенск (возрастное ограничение 6+).

- В городе Хэйхэ (КНР) торжественно открылась «Российско-китайская ярмарка искусств». среди участников — талантливые мастера из Бурятии! Республиканский центр народного творчества Бурятии организовал участие бурятских умельцев, которые не только представляют свои уникальные работы, но и проводят увлекательные мастер-классы по традиционным ремёслам, - сообщили в правительстве Бурятии.

На ярмарке республику представляют три мастера: Алдар Санжиев – деревянное зодчество, Владимир Убашеев – художественная обработка камня, Эржена Цыдыпова – авторские куклы.

Фото: правительство Бурятии