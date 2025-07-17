Культура 17.07.2025 в 16:12

Дворецкие из Москвы будут служить в цирке Бурятии

Супруги с такой фамилией будут работать в республике эквилибристами
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Текст: Елена Кокорина
Дворецкие из Москвы будут служить в цирке Бурятии

Труппа цирка Бурятии пополнилась новыми мастерами циркового искусства. По приглашению художественного руководителя цирка в республику приехали работать профессиональные артисты манежа из «Российской государственной цирковой компании», супруги Сергей и Эльвина Дворецкие. 

Мастера работают в жанре «Эквилибристика» и показывают свое мастерство на вольностоящей лестнице, что особенно усиливает сложность выполнения акробатических номеров, предполагая высокую степень подготовки артистов, рассказывают в минкультуры республики.

- Мы планируем, что этот номер зрители увидят в середине августа на открытии шапито. Следите за нашими анонсами, - резюмирует худрук цирка Бурятии Алдар Санданов. 

 Фото: личный архив семьи Дворецких

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