Культура 17.07.2025 в 16:12
Дворецкие из Москвы будут служить в цирке Бурятии
Супруги с такой фамилией будут работать в республике эквилибристами
Текст: Елена Кокорина
Труппа цирка Бурятии пополнилась новыми мастерами циркового искусства. По приглашению художественного руководителя цирка в республику приехали работать профессиональные артисты манежа из «Российской государственной цирковой компании», супруги Сергей и Эльвина Дворецкие.
Мастера работают в жанре «Эквилибристика» и показывают свое мастерство на вольностоящей лестнице, что особенно усиливает сложность выполнения акробатических номеров, предполагая высокую степень подготовки артистов, рассказывают в минкультуры республики.
- Мы планируем, что этот номер зрители увидят в середине августа на открытии шапито. Следите за нашими анонсами, - резюмирует худрук цирка Бурятии Алдар Санданов.
Фото: личный архив семьи Дворецких
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