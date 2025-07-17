Дворецкие из Москвы будут служить в цирке Бурятии

Труппа цирка Бурятии пополнилась новыми мастерами циркового искусства. По приглашению художественного руководителя цирка в республику приехали работать профессиональные артисты манежа из «Российской государственной цирковой компании», супруги Сергей и Эльвина Дворецкие.

Мастера работают в жанре «Эквилибристика» и показывают свое мастерство на вольностоящей лестнице, что особенно усиливает сложность выполнения акробатических номеров, предполагая высокую степень подготовки артистов, рассказывают в минкультуры республики.

- Мы планируем, что этот номер зрители увидят в середине августа на открытии шапито. Следите за нашими анонсами, - резюмирует худрук цирка Бурятии Алдар Санданов.

Фото: личный архив семьи Дворецких