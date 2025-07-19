Культура 19.07.2025 в 15:05

В Бурятии проходит балет на берегу Байкала

Вчера прошло открытие, сегодня будет гала-концерт
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии проходит балет на берегу Байкала
Фото: Номер один

Вчера в местности Турка прошел первый день международного фестиваля «Балет на Байкале». Артисты бурятского театра оперы и балета показали зрителям национальный балет «Красавица Ангара». Этот спектакль впервые исполнили на берегу Байкала. 

- Погода была замечательной: светило солнце, но было не жарко. А сам балет на закате, бесконечной водной глади и на фоне синего безоблачного неба так гармонично и красиво влился в природный пейзаж. Это было великолепно, - поделилась эмоциями зрительница 

На фестивале прошли мастер-классы по созданию балетных аксессуаров, сценическому гриму, классическому и современному танцам, эко-квест, концерт солистов театра, пластический спектакль-перформанс прямо на песке у берега. 

Билеты были раскуплены на старте продаж в феврале за рекордный короткий срок за 3 дня. 

Сегодня в программе — гала-концерт. Прямая трансляция начнется в 17:30 в сообществах Бурятского театра оперы и балета ВКонтакте и Одноклассники. 

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

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