В Бурятии проходит балет на берегу Байкала

Вчера в местности Турка прошел первый день международного фестиваля «Балет на Байкале». Артисты бурятского театра оперы и балета показали зрителям национальный балет «Красавица Ангара». Этот спектакль впервые исполнили на берегу Байкала.

- Погода была замечательной: светило солнце, но было не жарко. А сам балет на закате, бесконечной водной глади и на фоне синего безоблачного неба так гармонично и красиво влился в природный пейзаж. Это было великолепно, - поделилась эмоциями зрительница

На фестивале прошли мастер-классы по созданию балетных аксессуаров, сценическому гриму, классическому и современному танцам, эко-квест, концерт солистов театра, пластический спектакль-перформанс прямо на песке у берега.

Билеты были раскуплены на старте продаж в феврале за рекордный короткий срок за 3 дня.

Сегодня в программе — гала-концерт. Прямая трансляция начнется в 17:30 в сообществах Бурятского театра оперы и балета ВКонтакте и Одноклассники.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.