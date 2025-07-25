Танцуя с Байкалом

Трогательная и нежная история дочери Байкала Ангары, которая решилась убежать от строгого отца к своему возлюбленному Енисею. По легенде, у Байкала была единственная дочь, которую он прятал ото всех и лелеял в своем хрустальном дворце. Но однажды она услышала о могучем сыне Саян Енисее. И, несмотря на запрет своего отца, который хотел выдать ее замуж за Иркута, она, сделав подкоп, убежала от Байкала. А отец, разозлившись, швырнул скалу вслед своей любимой и непослушной дочери, которая именуется горой Шаманкой.











Во второй день на гала-концерте выступали солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, артисты из Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, а также из Монголии. В программе были номера классической и современной хореографии.











Помимо разучивания танцевальных элементов, можно было попасть на мастер-класс по театральному гриму, созданию балетных аксессуаров от художников-бутафоров. И немного почувствовать себя балериной, сфотографировавшись в балетной пачке около украшенной фотозоны. Зрители могли послушать либретто балета «Красавица Ангара» в пересказе народной артистки Бурятии, нашей именитой балерины Лии Балдановой. Для гостей Бурятии предоставилась возможность приобрести сувениры на память в торговых рядах.











- Я приезжала в прошлом году на фестиваль, он был покороче, чем сейчас. Но мне так понравилось, что в этом году я решила еще раз приехать. Изначально планировала отпуск на август, но из-за того, что сроки фестиваля сместились на июль, пришлось все экстренно менять и переносить свой отпуск, чтобы попасть на балет на Байкале. В этом году мастер-классы более приближены к балету: театральный грим, костюмированная фотоссесия в пачке. На мой взгляд, в этом году намного интереснее. И вообще, сидеть и смотреть на балет в природных декорациях – это шикарно, - прокомментировала уроженка Бурятии, сегодня живущая в Москве Валентина Симонова.







В целом, помимо любителей и истинных ценителей балета, к искусству приобщились участники СВО, и не только из Бурятии, но и из Забайкалья, Красноярского края и даже из Казахстана.

«Балет на Байкале» проходит уже четвертый год. За это время мероприятие превратилось из небольшого концерта местного уровня в международный фестиваль. В этом году впервые поставили национальный балет «Красавица Ангара» на берегу Байкала. А билеты были проданы в рекордно короткое время – за два дня после анонса, еще в феврале. Зрителей было 3000 человек, в организации задействовано более 150 человек. Можно смело утверждать, что фестиваль становится еще одним узнаваемым брендом Бурятии. И в этом году фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.Фестиваль длился два дня. В первый день под открытым небом показали национальный балет Льва Книппера и Бау Ямпилова «Красавица Ангара». По словам главного балетмейстера Баярто Дамбаева, это историческое событие.Известный бурятский драматург Намжил Балдано добавил образ Черного Вихря - отрицательного персонажа-злодея, который встает на пути Енисея, пытаясь добиться расположения Ангары и претендуя на богатства Байкала. В балете показаны мотивы и образы других местных сказок и легенд, звучат мелодии бурятских песен и ритмы народных танцев.- Когда встречаются два наследия: природное – Байкал и культурное – национальный балет, то получается такое красивое действо. Поставленный балет – это поклонение и подношение нашему священному озеру, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Как отметил генеральный партнер фестиваля – руководитель ООО «АМАР» Дмитрий Скоробогатов, фестиваль становится настоящим брендом, как неотъемлемая часть культурной программы Бурятии.- И для нас это очень отрадно и радостно. Это означает, что все усилия нашей команды, всех партнеров, которые отдают всех себя, свои таланты, время, силы для того, чтобы организовать этот фестиваль на высшем уровне, все это оправдано и сполна окупается аплодисментами.Зрители могли поучаствовать в различных мастер-классах. Например, по классическому танцу или разучиванию танцевальных элементов из балета «Красавица Ангара».- Я проводил мастер-класс два года назад и могу сказать, что в этом году откликаемость людей намного повысилась. Многие зрители, от старшего поколения до детишек, с радостью отозвались на предложение поучаствовать в мастер-классе. И формат фестиваля мне очень нравится. Это что-то неземное, когда танец на фоне огромной водной глади и великого священного места превращается в мистерию. Ощущается сила природы, и я вдохновляюсь. Приятно даже просто находиться на сцене около Байкала. Звучит музыка, люди танцуют, и в этом во всем есть что-то космическое, - поделился эмоциями приглашенный балетмейстер из Санкт-Петербурга Антон Дорофеев.- Мы хотим, чтобы каждый человек смог проникнуться балетом. Для нас главное - взбудоражить сердца людей, заполнить летние дни каждого зрителя приятными воспоминаниями о Байкале. Сам фестиваль мы проводим уже в четвертый год и каждый раз стараемся создать максимально комфортные условия для отдыхающих, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета, Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.Любое массовое скопление людей на природе чревато антропогенным воздействием на окружающую среду. Так, растущий именно по берегу озера в местности Турка черепоплодник почтишерстистый – байкальский эндемик - находится под угрозой исчезновения.Ранее мы писали об этом уникальном растении, что, несмотря на небольшую популяцию, черепоплодник почтишерстистый дожил до нашего времени аж с третичного периода, то есть растение существует порядка 65 млн лет. На сегодня оно включено в Красную книгу Республики Бурятия (2023) и в Красную книгу Иркутской области (2020). Прямо сейчас ему угрожает нерегулируемая туристическая активность на Байкале, банальное вытаптывание толпами людей.Хотя на балетном фестивале организаторы организовали экоквест «Забота об экологии Байкала», где участники за выполнение заданий, например, сбор мусора, получали памятные призы, хотелось бы, чтобы учитывали не только комфорт и удобства для зрителей и участников, но и информировали бы о флоре местности, о необходимости смотреть под ноги и беречь хрупкую природу.Фото «Номер один»