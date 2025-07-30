Мультфильм «Ледниковый период» перевели на бурятский язык

В августе в соцсетях выйдет мультфильм «Ледниковый период» (0+) на бурятском языке. Озвучкой занимались известные артисты республики, инициатором проекта стал Гуро Батуев.Запись уже завершилась, команда приступила к мастерингу (финальной обработке звука). Сейчас автор идеи знакомит подписчиков своего ТГ-канала «BatuevBlog» с актерами, голосами которых заговорили персонажи мультика.Так, главного героя, мамонта Мэнни, озвучил народный артист Республики Бурятия Арсалан Бидагаров. Он с 2002 года работает артистом-кукловодом в театре кукол «Ульгэр». А тигр Диего «обурятился» благодаря голосу актера Бурятского академического театра драмы Игоря Раднаева.Для Гуро эта работа не дебютная, он уже занимался переозвучкой мультфильма «Кунг-фу панда» (0+).