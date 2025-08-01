Монгольский баритон перепел всех в мире

Монгольские артисты не только хорошо скачут, но и поют. Лучше всех в мире.

Певец Энхбатын Амартувшин был признан самым востребованным артистом 2024 года по количеству проведённых концертов и занял первое место в мировом рейтинге оперных певцов. Он лидирует с 7500 баллами, за ним следуют итальянский певец Лука Сальси с 5400 баллами и российский исполнитель Роман Бурденко с 5100 баллами.

Результаты были опубликованы 30 июля на веб-сайте "Opera World", который определяет ведущих оперных исполнителей планеты. Народный артист Энхбатын Амартувшин с большим успехом исполнял классические оперные партии в таких произведениях, как “Риголетто”, “Травиата”, “Кармен” и “Тоска” на сценах престижных оперных театров Италии, Австрии, Франции и Великобритании - культурных центров мирового искусства, что значительно укрепило его репутацию.

Его артистизм, широкий вокальный диапазон и музыкальная выразительность были высоко оценены международными критиками, а профессиональное сообщество считает его достижение одним из ключевых в укреплении репутации Монголии на мировой оперной сцене.

Фото: loon.site