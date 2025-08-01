Культура 01.08.2025 в 09:42

Монгольский баритон перепел всех в мире

Певец возглавил обновлённый рейтинг лучших оперных певцов мира
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольский баритон перепел всех в мире

Монгольские артисты не только хорошо скачут, но и поют. Лучше всех в мире. 

Певец Энхбатын Амартувшин был признан самым востребованным артистом 2024 года по количеству проведённых концертов и занял первое место в мировом рейтинге оперных певцов. Он лидирует с 7500 баллами, за ним следуют итальянский певец Лука Сальси с 5400 баллами и российский исполнитель Роман Бурденко с 5100 баллами. 

Результаты были опубликованы 30 июля на веб-сайте "Opera World", который определяет ведущих оперных исполнителей планеты.  Народный артист Энхбатын Амартувшин с большим успехом исполнял классические оперные партии в таких произведениях, как “Риголетто”, “Травиата”, “Кармен” и “Тоска” на сценах престижных оперных театров Италии, Австрии, Франции и Великобритании - культурных центров мирового искусства, что значительно укрепило его репутацию.  

Его артистизм, широкий вокальный диапазон и музыкальная выразительность были высоко оценены международными критиками, а профессиональное сообщество считает его достижение одним из ключевых в укреплении репутации Монголии на мировой оперной сцене.

Фото: loon.site

Все новости

Пенсионеру из Улан-Удэ помогли «догнать» деньги, которые увел аферист из Кемерово
01.08.2025 в 11:09
В Монголии растет интерес к русскому языку у взрослых
01.08.2025 в 10:58
В Бурятии 78-летний водитель угодил в колонию
01.08.2025 в 10:43
Освещение площади в центре Улан-Удэ доверили светлячкам
01.08.2025 в 10:28
Депутат из Бурятии вылетел с должности за непредоставление сведений о доходах
01.08.2025 в 10:27
В Улан-Удэ нашли 14 опасных мест
01.08.2025 в 10:19
Жителей Бурятии призвали не ждать выхода на пенсию в 2025 году
01.08.2025 в 10:10
В Бурятии пьяный водитель без прав в хлам разбил машину
01.08.2025 в 09:58
11 рейсов отменила «Ангара» в Бурятии
01.08.2025 в 09:57
Житель Бурятии просчитался, купив для стройки доски с личинками
01.08.2025 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Мультфильм «Ледниковый период» перевели на бурятский язык
Озвучкой занимались известные артисты республики
30.07.2025 в 12:32
Юные артисты из Улан-Удэ порадовали жителей Марокко бурятскими танцами
Ребята участвовали в международном фестивале «Дети мира»
29.07.2025 в 15:05
У Меркитской крепости в Бурятии открыли историко-краеведческую тропу
Она станет еще одним местом притяжения туристов в республику
27.07.2025 в 11:53
Танцуя с Байкалом
Балетный фестиваль вновь удивил зрителя на фоне священного озера
25.07.2025 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru