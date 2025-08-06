Культура 06.08.2025 в 11:47

В Бурятии даст концерт выпускница итальянской консерватории

Несколько лет назад она закончила колледж искусств в Улан-Удэ
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии даст концерт выпускница итальянской консерватории

Выпускница итальянской консерватории выступит в Национальной библиотеке Бурятии. 15 августа уроженка Бурятии – флейтистка Баярма Ринчинова даст там мастер-класс и концерт.

В прошлом Баярма Ринчинова – выпускница Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.

- После его завершения флейтистка с отличием окончила консерваторию имени Джузеппе Тартини (г. Триест). Обучалась по программе Erasmus в университете музыки и театра г. Грац (Австрия) в классе Диетер Флури – первой флейты Венского филармонического оркестра. Участница международных конкурсов и фестивалей. Сейчас Баярма работает педагогом по классу флейты в частных и государственных учреждениях и является учебным руководителем Интернациональной школы музыки г. Триеста, - рассказали в национальной библиотеке.

Мастер-класс для учащихся и студентов пройдёт 15 августа в 10.00 в усадьбе Молчанова. В этот же день в 18.00 в литературно-музыкальной гостиной библиотеки пройдёт концерт Баярмы Ринчиновой. В нём примут участие Софья Алексеева (флейта) и концертмейстер Юлия Синюк.

В программе: Б.Марчелло Соната n.2 op.2, А.Вивальди Концерт «Щеглёнок», Н.Рота «Пять лёгких пьес», А.Казелла «Баркарола и Скерцо», Бетховен «Дуэт для двух флейт», И.С.Бах Трио-соната BWV 1038, Л.Делиб «Дуэт цветов» из оперы «Лакме», В.Азарашвили «Ноктюрн».

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

