В Бурятском театре оперы и балета трудится новый главный дирижер

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета назначили главного дирижера. Им стал Валентин Богданов, прибывший из Михайловского театра.Он уже познакомился с труппой и приступил к работе – провел с оркестром репетиции оперы «Князь Игорь» (16+) и балета «Лебединое озеро» (6+). Сейчас Богданов занимается подготовкой к премьере балета «Анюта» (12+).Валентин Богданов в 1989 году окончил хоровое училище при Ленинградской государственной академической капелле, в 1995-м – дирижёрско-хоровой факультет Петрозаводской государственной консерватории. А в 1998 году – ассистентуру по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» при Московской государственной консерватории.«Работал в Магнитогорском театре оперы и балета, был главным дирижёром Карагандинского академического театра музыкальной комедии и симфонического оркестра филармонии Караганды (Казахстан), Астраханского государственного музыкального театра. С 2011 года трудился в Михайловском театре», - рассказали в минкультуры Бурятии.Фото: минкультуры Бурятии