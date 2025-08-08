Культура 08.08.2025 в 17:48
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
Зрителям республики артисты балета покажут три своих лучших спектакля
Текст: Елена Кокорина
Балетная труппа из Республики Марий Эл приедет в Бурятию с гастролями и покажет свои лучшие спектакли. 7,8 и 9 сентября они пройдут на сцене Бурятского театра оперы и балета.
В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» Марийский академический театр оперы и балета представит спектакли «Лебединое озеро» (6+), «Ромео и Джульетта» (12+) и «Эсмеральда» (12+).
Как отметили в минкультуры республики, гастроли являются обменными. В марте на сцене Марийского театра оперы и балета выступила балетная труппа Бурятского театра оперы и балета. В сентябре Бурятский театр оперы и балета будет принимать гостей из Марий Эл. Труппа приедет в Улан-Удэ впервые.
