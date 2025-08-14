Лучший оперный певец приедет в Улан-Удэ

Единственный в Бурятии обладатель «Золотой маски», как лучший оперный певец Михаил Пирогов, исполнит заглавную партию в национальной опере «Энхэ-Булат батор». Это произойдет 30 августа на открытии 86-го театрального сезона местного оперного театра.

Каждый приезд известного тенора, выступающего в ведущих театрах России, становится настоящим событием для Улан-Удэ. Талантливый артист активно сотрудничает с Михайловским театром, Мариинским, Московским театром «Новая опера», Красноярским театром оперы и балета, НОВАТ. Пирогов является приглашённым солистом Большого театра России и Большого театра Беларуси.

- В своём плотном графике он всегда находит время и приезжает в Бурятию. На этот раз увидеть и услышать оперного певца, которого с нетерпением ждут ценители оперного искусства, можно будет 30 августа в Бурятском театре оперы и балета. Артист приглашает зрителей и с нетерпением ждёт встречи, - рассказали в Бурятском оперном театре.

«Энхэ-Булат батор» была создана в конце 30-х годов прошлого столетия и является первым произведением профессионального искусства Бурятии, частью культурного наследия бурятского народа. В основе сюжета оперы лежит старинное народное сказание о Шоно-баторе.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Бурятский театр оперы и балета