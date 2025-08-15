Культура 15.08.2025 в 15:53

Семь новичков пополнили труппу Русского драмтеатра в Улан-Удэ

Молодые актеры являются выпускниками целевого курса ВСГИК
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба Русского драматического театра имени Бестужева
Труппа Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ пополнилась 7-ю молодыми актерами. Новички являются выпускниками целевого курса ВСГИК под руководством Евгения Мордвина.

Скоро, в новом 97-м театральном сезоне, зрители смогут оценить игру Ульяны Гордеевой, Юлии Свентицкой, Юлии Ёлгиной, Марии Медведевой, Алёны Куликовских, Александра Фалилеева и Михаила Ячина.

«Актёрский состав тепло поприветствовал молодых коллег, директор театра Любовь Мункуевой и художественный руководитель Вячеслава Дьяченко выразили уверенность, что молодые артисты внесут свежую энергию в работу», - прокомментировали в театре.
