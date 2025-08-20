Культура 20.08.2025 в 17:19

В Улан-Удэ впервые прибудет Донецкий молодежный театр

Артисты покажут спектакль «Шахтёрская дочь» (16+)
Текст: Карина Перова
Фото: предоставлено пресс-службой Буряад театра
На гастроли в Улан-Удэ впервые приедет Донецкий молодежный театр. Артисты покажут на сцене Бурятского театра драмы спектакль «Шахтёрская дочь» (16+) по мотивам поэмы донецкой поэтессы Анной Ревякиной.

Произведение основано на событиях, происходивших на Донбассе в 2014 году, оно повествует о неизбежном и трагическом выборе, перед которым ставит наших современников беспощадное военное время. Показ драмы состоится 20 сентября в 17:00.

«Предстоящие гастроли имеют свою особенность – спектакль поставлен талантливым режиссёром Максимом Ждановичем и стал обладателем престижных наград и номинаций театрального сообщества Российской Федерации. Идея постановки – любовь к Родине, будь то родная страна или родной город. Уверен, что нынешние гастроли станут ещё одной важной вехой в процессе интеграции театральной жизни Донецкой Народной Республики в культурное пространство России», - сказал генеральный директор, художественный руководитель Донецкого РАМТа Владислав Слухаенко.

Кроме того, коллектив Донецкого республиканского академического молодёжного театра впервые посетит с гастролями Читу, Иркутск и Братск.
