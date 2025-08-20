В Улан-Удэ впервые прибудет Донецкий молодежный театр

На гастроли в Улан-Удэ впервые приедет Донецкий молодежный театр. Артисты покажут на сцене Бурятского театра драмы спектакль «Шахтёрская дочь» (16+) по мотивам поэмы донецкой поэтессы Анной Ревякиной.Произведение основано на событиях, происходивших на Донбассе в 2014 году, оно повествует о неизбежном и трагическом выборе, перед которым ставит наших современников беспощадное военное время. Показ драмы состоится 20 сентября в 17:00.«Предстоящие гастроли имеют свою особенность – спектакль поставлен талантливым режиссёром Максимом Ждановичем и стал обладателем престижных наград и номинаций театрального сообщества Российской Федерации. Идея постановки – любовь к Родине, будь то родная страна или родной город. Уверен, что нынешние гастроли станут ещё одной важной вехой в процессе интеграции театральной жизни Донецкой Народной Республики в культурное пространство России», - сказал генеральный директор, художественный руководитель Донецкого РАМТа Владислав Слухаенко.Кроме того, коллектив Донецкого республиканского академического молодёжного театра впервые посетит с гастролями Читу, Иркутск и Братск.