Культура 29.08.2025 в 17:27

В Улан-Удэ пройдет XXX Книжный салон

На юбилейное мероприятие съедутся творцы из разных регионов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пройдет XXX Книжный салон
Фото: предоставлено Национальной библиотекой Бурятии

Национальная библиотека Республики Бурятия 26 и 27 сентября проведет юбилейный XXX Книжный салон (6+). Событие соберет писателей, издателей, иллюстраторов, представителей книжных магазинов из разных регионов России.

В этом году на фестиваль пригласили ведущего научного сотрудника отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Надежду Балацкую; поэта, члена Союза Российских писателей Амарсана Улзытуева; сценариста, прозаика, эксперта конкурса «О чём знаю только я» Дениса Банникова; поэта, музыканта, солиста группы idst Андрей Сенькин; писателя и исследователя бурятского и монгольского фольклора Александр Исаков и др.

В рамках мероприятия снова выберут «Книгу года». Также стартует конкурс малой прозы «Гансал би мэдэнэб» / «О чём знаю только я».

Посетители смогут познакомиться с новинками: от художественной литературы и актуальных научно-популярных исследований до увлекательных детских энциклопедий и краеведческих изданий.

«Пройдут творческие встречи с писателями и поэтами, лекции, музыкально-поэтические выступления, дискуссии, выставки, детско-семейная программа, презентация инклюзивных проектов и профессиональная программа для работников книжной культуры и библиотек», - отметили организаторы.

