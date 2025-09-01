Староверы Бурятии приглашают на праздник

Презентация-концерт, которая состоится 19 сентября 2025 г., станет завершением большого этнографического проекта региональной общественной организации «Общества культуры семейских Республики Бурятия» «Забайкальские умельцы: дело мастера боится». Перед концертом гости смогут полюбоваться и приобрести изделия у мастеров гончарного и ткацкого ремесла, домовой росписи, а также купить сувениры.





Реализацию проекта Общество культуры семейских начало 1 июля 2024 г. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спустя год проект подходит к завершению.

Общество культуры семейских ставило перед собой цель изучить ремесла забайкальских старообрядцев – семейских. Свое внимание старообрядцы сосредоточили на традиционной домовой росписи и гончарном деле. Основная идея проекта — приобщение детей и молодежи к освоению традиционных ремесел семейских.





Проект разбили на три этапа. На первом команда занималась поисково-исследовательской работой по поиску объектов, содержащих домовую роспись. Для этого задействовали студентов ВСГИК. Команда проекта вместе с молодежью побывала в пяти селах, где проживают семейские: Тарбагатае, Большом Куналее, Мухор-Тале, Новой Бряни и Шаралдае. Участники увидели сохранившиеся предметы быта и внутренние интерьеры старинных жилых домов, построенных в середине 19 века и украшенных домовой росписью. Результатом экспедиций стал фотоальбом с подробным описанием объектов, содержащих домовую роспись, а также глиняную утварь.

Следующим этапом стала практическая работа: молодежь занялась росписью берестяных туесов. Для росписи их выбрали не случайно, так как у семейских эта посуда использовалась на протяжении многих столетий.

Художественная домовая роспись у забайкальских старообрядцев семейских – самобытное ремесло. Старообрядцы расписывали интерьеры домов и предметы быта. Домовая роспись прекрасно гармонирует с яркой традиционной одеждой семейских, внутренним убранством жилища и придаёт атмосферу праздника.

Параллельно велась работа в Национальной библиотеке и научной библиотеке Бурятского госуниверситета имени Д. Банзарова. Там участники проекта составляли перечень научных исследований, посвященных домовой росписи и гончарному делу.

Затем команда проекта закупила необходимые материалы и гончарные круги для проведения практических занятий со студентами по домовой росписи и лепке глиняной посуды.

Большое внимание уделяется работе с детскими садами, реализующими образовательную программу «Родники». Ее разработали в рамках проекта «Традиции Руси: сохранение и развитие этнокультурного образования семейских Республики Бурятия».

Также для дошкольников и воспитателей разработали мастер-классы по традиционным ремёслам семейских. В проекте принимают участие Городской Дворец детского (юношеского) творчества Улан – Удэ» и ряд детсадов: №95 «Рябинушка», №59 «Золотой ключик», №161 «Ёлочка», №27 «Сэсэг», №29 «Искорка», № 64 «Колокольчик».

На завершающем — третьем этапе проекта запланировано проведение фестиваля семейской культуры. Концерт «Забайкальские умельцы» состоится в КТЦ «Феникс» 19 сентября в 17:00 (6+). Там состоится награждение лучших мастеров проекта. Чествования пройдут под выступления детских и взрослых ансамблей песни и танца, протяжные и задорные семейские песнопения и дефиле аутентичных и стилизованных костюмов староверов Забайкалья.





В концерте примут участие ансамбль народного танца «Раздолье» БГСХА, семейский народный хор «Белые березы» (Десятниково), ансамбль семейской песни «Живица» (Улан-Удэ), народный коллектив семейской песни «Долюшка» и гармонист Андрей Казанков (Новая Брянь), народный фольклорный ансамбль «Семейские янтари» (Улан-Удэ).

С творческими номерами выступят воспитанники детских садов Улан-Удэ, участвовавшие в проекте и учащиеся Музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.





На выставке декоративно-прикладного искусства можно будет увидеть предметы, украшенные росписью в рамках проекта. Выставка откроется 19 сентября в КТЦ «Феникс» в 16:00 (6+).

Второй день фестиваля, 20 сентября, пройдет в семейской усадьбе старовера Петрова в селе Нижний Жирим в Тарбагатайском районе. В программе: знакомство с историей и культурой семейских, экскурсия и мастер-классы по семейским ремеслам. Здесь гости станут участниками весёлых народных гуляний, познакомятся со старинными семейскими обрядами и отведают блюда семейской кухни.





Усадьба старовера Сергея Петровича Петрова в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района - туристский объект, который открылся в 2021 году на базе родового дома семьи Петровых, построенного в 1885 году. Гостей знакомят с историей и культурой семейских, проводят экскурсии и мастер-классы, показывают старинные обряды, играют в подвижные игры, угощают вкусной и самобытной кухней старообрядцев-семейских.





Старообрядцы Забайкалья приглашают жителей и гостей Улан-Удэ на фестиваль семейской культуры. Билеты на концерт можно приобрести на сайте ulan-ude.kassy.ru