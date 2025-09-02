В Улан-Удэ даст концерт итальянский органист католической церкви

16 сентября в 18:30 в Католическом храме состоится органный концерт итальянского исполнителя Паоло Баччанелла.

Итальянский виртуозный органист и пианист с отличием закончил Консерваторию Вероны по классу фортепиано и на протяжении многих лет является органистом католической церкви

Паоло Баччанелла активно концертирует в Италии и за ее пределами с сольными программами для органа и для органа с оркестром.

Многократно приезжал и в Россию с концертами и проведением мастер-классов.

- Накануне концерта в Улан-Удэ, маэстро даст единственный концерт в Москве в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, где установлен самый большой в орган в столице. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра, - рассказали в Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site