В Улан-Удэ даст концерт итальянский органист католической церкви
16 сентября в 18:30 в Католическом храме состоится органный концерт итальянского исполнителя Паоло Баччанелла.
Итальянский виртуозный органист и пианист с отличием закончил Консерваторию Вероны по классу фортепиано и на протяжении многих лет является органистом католической церкви
Паоло Баччанелла активно концертирует в Италии и за ее пределами с сольными программами для органа и для органа с оркестром.
Многократно приезжал и в Россию с концертами и проведением мастер-классов.
- Накануне концерта в Улан-Удэ, маэстро даст единственный концерт в Москве в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, где установлен самый большой в орган в столице. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра, - рассказали в Бурятской филармонии.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site