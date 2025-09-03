В Улан-Удэ назначили нового главного художника в Русском драмтеатре

В Улан-Удэ вновь появился главный художник в Русском драматическом театре имени Бестужева. Им стала Светлана Иванова, которая не единожды выступала художником-постановщиком в спектаклях театра.

Кроме того, она – опытный бутафор, народный мастер резьбы по дереву, дизайнер, декоратор. В Русском драмтеатре результаты ее работы можно увидеть в мифической фантазии Надежды Разуваевой «Жить или нежить» (12+), в комедии по пьесе Александра Островского «Волки и овцы» (16+), в музыкально-интерактивной сказке «Попугайчик Пай» (0+) и др.

Также Светлана Иванова занималась художественным оформлением дипломных спектаклей во ВСГИК и таких мероприятий, как «Краса Бурятии» (16+), «Мисс Улан-Удэ» (16+), «День города» (0+). Ей принадлежат и знаменитые живые «бронзовые скульптуры», которые уже стали символом республики.

«Светлана Петровна – человек с богатым опытом и уникальным взглядом на театр. Я рад, что она присоединилась к нашей команде в качестве главного художника. Уверен, её знания и творческая энергия придадут новый импульс развитию визуального стиля нашего театра», - сказал худрук театра Вячеслав Дьяченко.