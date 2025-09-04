В Улан-Удэ выступит группа «Пропаганда»

В парке имени Орешкова в Улан-Удэ 12 сентября состоится большой городской праздник – фестиваль «Искусство. Природа. Спорт» (0+). Мероприятие будет проходить с 16:00 до 21:00, сообщили в администрации.

Там организуют «Парк здоровья» с музыкой и мастер-классами, семейный квест «Зелёный след», пленэр «Краски осени», бампербол и спортивные активности, трансформер-шоу, мега-раскраску «Оживи парки», ярмарку ремёсел и угощения. Обещают и сладкий сюрприз – 100 кг торта от местного производителя.

На главной сцене выступят Государственный цирк Республики Бурятия, театр эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых, театр народной музыки и танца «Забава», ALIHAN DZE, Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, кавер-группа «Лэйкерс» и др.

Хэдлайнером вечера станет российская женская поп-группа «Пропаганда», известная такими хитами, как «Мелом», «Яй-я», «Знаешь», «Подруга». Их выступление начнется в 20:00.

Возрастное ограничение 0+