Культура 04.09.2025 в 17:29

В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр

Должность заняла Ольга Маликова
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр
Фото: Бурятский государственный академический театр оперы и балета

Новым главным режиссером Бурятского государственного академического театра оперы и балета стала Ольга Маликова. Она уже приступила к работе и выступит режиссером оперы «Богема» (12+), премьера которой состоится 28 и 29 ноября.

Маликова окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств по специальности «академический хор» и государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «режиссер музыкального театра».

«Сочетание глубокого знания хорового искусства, тонкого слуха к музыкальной драматургии и режиссерского мастерства позволило Маликовой выработать собственный художественный язык. В ее постановках органично соединяются музыкальная строгость и сценическая выразительность, внимание к мелодике человеческого голоса и разработка пластической партитуры спектакля», - отметили в Бурятском театре оперы и балета.

Ольга поставила более 40-ка спектаклей различных жанров, включая оперу, оперетту, мюзикл, музыкально-драматический и драматический спектакль. Ее творческая география охватывает ведущие города России и зарубежья: Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Йошкар-Олу, Астрахань, Владикавказ, Шымкент, Улан-Удэ, Якутск, Донецк, Абакан, Тыву, Владивосток, Тюмень, Нижний Тагил, Сочи, а также Францию и Китай.

С 2005 года она возглавляет артистическое агентство «Зеркало сцены», с 2018 года является соучредителем международной ассоциации «Русская сцена во Франции» в Ницце. 12 лет сотрудничала с Мариинским театром, где работала приглашенным режиссером.

«Приход Ольги Маликовой в Улан-Удэ в качестве главного режиссера открывает для театра особые перспективы. Ее глубокая школа, основанная на традициях крупнейших мастеров отечественного искусства, ее умение видеть в опере не только музыкальное, но и драматическое действие, а также ее опыт в разных театральных жанрах обещают зрителям новые художественные открытия. Уже состоявшийся гала-концерт показал, что театр под ее руководством сохранит уважение к традиции и при этом обретет свежий современный язык, способный тронуть сердца самых разных поколений зрителей», - заключили в бурятском театре.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Улан-Удэ назначили нового главного художника в Русском драматическом театре имени Бестужева. Должность заняла Светлана Иванова.

Теги
главный режиссер оперный театр Ольга Маликова

Все новости

«Мне выплатили 80 тысяч, а на ремонт машины нужно 300 тысяч»
04.09.2025 в 17:45
В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр
04.09.2025 в 17:29
Глава Бурятии похлопотал перед премьер-министром Монголии за карту МИР
04.09.2025 в 17:22
КРДВ поддержит реконструкцию ТЭЦ-2 в Улан-Удэ
04.09.2025 в 16:50
В Бурятии власти района сдали в аренду чужой земельный участок
04.09.2025 в 16:48
В Бурятии пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова
04.09.2025 в 16:40
Оценка проекта финансирования газопровода через Бурятию в Китай отложена до 2026 года
04.09.2025 в 16:27
Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries
04.09.2025 в 16:06
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
04.09.2025 в 16:04
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
04.09.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Этнокостюмы модельера из Бурятии оценили на конкурсе «Величие в деталях»
Мероприятие проходило в Кызыле
04.09.2025 в 14:00
В Улан-Удэ выступит группа «Пропаганда»
Известный коллектив стал хедлайнером городского фестиваля
04.09.2025 в 12:50
В Улан-Удэ назначили нового главного художника в Русском драмтеатре
Должность заняла Светлана Иванова
03.09.2025 в 16:22
В Улан-Удэ даст концерт итальянский органист католической церкви
Он состоится 16 сентября
02.09.2025 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru