В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр

Новым главным режиссером Бурятского государственного академического театра оперы и балета стала Ольга Маликова. Она уже приступила к работе и выступит режиссером оперы «Богема» (12+), премьера которой состоится 28 и 29 ноября.

Маликова окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств по специальности «академический хор» и государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «режиссер музыкального театра».

«Сочетание глубокого знания хорового искусства, тонкого слуха к музыкальной драматургии и режиссерского мастерства позволило Маликовой выработать собственный художественный язык. В ее постановках органично соединяются музыкальная строгость и сценическая выразительность, внимание к мелодике человеческого голоса и разработка пластической партитуры спектакля», - отметили в Бурятском театре оперы и балета.

Ольга поставила более 40-ка спектаклей различных жанров, включая оперу, оперетту, мюзикл, музыкально-драматический и драматический спектакль. Ее творческая география охватывает ведущие города России и зарубежья: Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Йошкар-Олу, Астрахань, Владикавказ, Шымкент, Улан-Удэ, Якутск, Донецк, Абакан, Тыву, Владивосток, Тюмень, Нижний Тагил, Сочи, а также Францию и Китай.

С 2005 года она возглавляет артистическое агентство «Зеркало сцены», с 2018 года является соучредителем международной ассоциации «Русская сцена во Франции» в Ницце. 12 лет сотрудничала с Мариинским театром, где работала приглашенным режиссером.

«Приход Ольги Маликовой в Улан-Удэ в качестве главного режиссера открывает для театра особые перспективы. Ее глубокая школа, основанная на традициях крупнейших мастеров отечественного искусства, ее умение видеть в опере не только музыкальное, но и драматическое действие, а также ее опыт в разных театральных жанрах обещают зрителям новые художественные открытия. Уже состоявшийся гала-концерт показал, что театр под ее руководством сохранит уважение к традиции и при этом обретет свежий современный язык, способный тронуть сердца самых разных поколений зрителей», - заключили в бурятском театре.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Улан-Удэ назначили нового главного художника в Русском драматическом театре имени Бестужева. Должность заняла Светлана Иванова.