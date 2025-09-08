Жители села в Бурятии скинулись на съемки музыкального клипа

Парни из села Исинга Еравнинского района Бурятии, группа «Исинга», выпустили очередную новую песню – «Дуулаабди», а также клип на нее. По их словам, данная работа – это высказывание о времени и быстротечности юности.

Клип состоялся благодаря землякам. Средства на его создание и аранжировку собрали жители и выходцы из родного села Исинга, в котором ребята родились и выросли.

«Дуулаабди» отражает события, которые происходят в нашей группе. Трое из нас окончили школу и отправились покорять большие города. Поэтому в кадре нас двое – Дамдин Нимбуев и Булат Шойненов. Мы не прощаемся. Впереди – сольные песни Дамдина и презентация нового состава «Исинги», - прокомментировали начинающие артисты.