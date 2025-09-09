Культура 09.09.2025 в 12:47

Педагог из Улан-Удэ приняла участие в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе!»

На проект прошла Екатерина Килижекова
Текст: Карина Перова
Педагог из Улан-Удэ приняла участие в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Колледж искусств имени Чайковского

Педагог Колледжа искусств имени Чайковского Улан-Удэ и популярная певица Екатерина Килижекова приняла участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Отборочный кастинг проходил в Иркутске.

Исполнительница – родом из Хакасии, села Аршаново. Она давно мечтала попасть на этот проект – с 2019 года. Девушка считает, что такие выступления влияют на узнаваемость и на творческий рост артиста.

Екатерина исполнила песню «Суженый мой ряженый». «Кайф, молодец прям», - прокомментировал Николай Басков.                                     

Выпуск с Килижековой можно будет увидеть в серии программ по Россия 1 с 12 сентября.

Возрастное ограничение 16+

