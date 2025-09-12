В Улан-Удэ пройдет спектакль про суровую реальность Донбасса

Донецкий молодежный театр впервые приезжает на гастроли в Улан-Удэ и покажет на сцене Бурятского драматического театра спектакль «Шахтёрская дочь». Его уже сыграли на театральных подмостках 70-ти городов России – от Петрозаводска до Владивостока.

Показ спектакля «Шахтерская дочь» пройдет уже 20 сентября в 17:00.

- Спектакль, созданный по мотивам поэмы Анны Ревякиной, переносит зрителей в суровую реальность Донбасса 2014 года. Это повествование о судьбах простых людей, вынужденных делать мучительный выбор в условиях жестокой войны. Город, ставший символом борьбы и надежды, предстает здесь маленькой вселенной, полной любви и стремления к миру.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Буряад театр