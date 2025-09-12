Культура 12.09.2025 в 17:12

В Улан-Удэ пройдет спектакль про суровую реальность Донбасса

Впервые в республику на гастроли приезжает Донецкий театр
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пройдет спектакль про суровую реальность Донбасса

Донецкий молодежный театр впервые приезжает на гастроли в Улан-Удэ и покажет на сцене Бурятского драматического театра спектакль «Шахтёрская дочь». Его уже сыграли на театральных подмостках 70-ти городов России – от Петрозаводска до Владивостока.

Показ спектакля «Шахтерская дочь» пройдет уже 20 сентября в 17:00.

 - Спектакль, созданный по мотивам поэмы Анны Ревякиной, переносит зрителей в суровую реальность Донбасса 2014 года. Это повествование о судьбах простых людей, вынужденных делать мучительный выбор в условиях жестокой войны. Город, ставший символом борьбы и надежды, предстает здесь маленькой вселенной, полной любви и стремления к миру.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Буряад театр

Теги
спектакль гастроли

Все новости

В Улан-Удэ ограничат движение по Сухэ-Батора
12.09.2025 в 17:45
«Вам только ЭКО и остается»
12.09.2025 в 17:34
В Улан-Удэ пройдет спектакль про суровую реальность Донбасса
12.09.2025 в 17:12
В Улан-Удэ сообщили о розыске 42-летней женщины
12.09.2025 в 16:56
Жительница Бурятии поборется за звание лучшего в России водителя трамвая
12.09.2025 в 16:28
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры ливневку привели в божеский вид
12.09.2025 в 15:53
Жители Кызыла переезжают в Красноярск ради лечения
12.09.2025 в 15:47
Глава Бурятии выдвинул Евгения Коркина на пост зампреда
12.09.2025 в 15:22
В Улан-Баторе откажутся от использования угля для отопления домохозяйств
12.09.2025 в 15:08
В Улан-Удэ вычислили стрелка, ранившего девочку
12.09.2025 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Педагог из Улан-Удэ приняла участие в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе!»
На проект прошла Екатерина Килижекова
09.09.2025 в 12:47
Жители села в Бурятии скинулись на съемки музыкального клипа
Это новая работа группы «Исинга»
08.09.2025 в 16:52
В Бурятском театре оперы и балета работает новый главный режиссёр
Должность заняла Ольга Маликова
04.09.2025 в 17:29
Этнокостюмы модельера из Бурятии оценили на конкурсе «Величие в деталях»
Мероприятие проходило в Кызыле
04.09.2025 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru