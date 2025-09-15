Культура 15.09.2025 в 11:06

Лудуб Очиров посвятил свою новую композицию воинам Бурятии

Музыкант представил произведение на всероссийском фестивале в Москве
Текст: Карина Перова
Лудуб Очиров посвятил свою новую композицию воинам Бурятии
Фото: правительство Бурятии

С 8 по 11 сентября состоялся московский этап всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России». В столице прошли четыре концерта, в которых были впервые исполнены, а также записаны 89 музыкальных произведений, созданные композиторами из каждого субъекта РФ специально для этого масштабного проекта.

Оркестровые произведения были исполнены в третьем концерте этапа «Симфоническое звучание регионов». В фестивале также принял участие известный музыкант из Бурятии Лудуб Очиров. Он посвятил свое новое произведение воинам республики.

«Голос Бурятии – это мелодия морин-хура, воспевающая отвагу бесстрашного воина. Именно так отразил дух своей родной республики наш земляк Лудуб Очиров. В течение нескольких месяцев композиторы из всех регионов работали над созданием музыкальных «визитных карточек», отражающих историю, символизм и культурное многообразие своей малой Родины. Лудуб Очиров посвятил своё произведение нашим защитникам Отечества», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект «Современная музыкальная карта России» создан с целью сохранения и актуализации национального академического исполнительского искусства и народного творчества России, развития композиторских школ и построения прочных межрегиональных культурных связей. Проект реализует Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Теги
Лудуб Очиров композиция фестиваль

