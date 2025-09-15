Культура 15.09.2025 в 17:21

В Улан-Удэ отпразднуют 85-летний юбилей Союза композиторов Бурятии

Гала-концерт пройдет в Международный день музыки
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ отпразднуют 85-летний юбилей Союза композиторов Бурятии
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 1 октября, в Международный день музыки, отметят 85-летие регионального Союза композиторов. Юбилейный Гала-концерт пройдет на сцене театра оперы и балета (6+). На мероприятии прозвучит золотой фонд профессиональной музыки республики – композиторов четырех поколений от первых опусов до композиций сегодняшнего дня.

Ведущим выступит музыковед, руководитель бурятской композиторской организации Давид Дондупов. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Волчанецкий. Слушателям представят симфонические, хоровые, камерно-инструментальные произведения. Также публика услышит любимые песни классиков бурятской музыки (Анатолия Андреева, Сергея Манжигеева, Базыра Цырендашиева и других) в исполнении Галины Шойдагбаевой, Билигмы Ринчиновой, Дамбы Зандановой, Елены Мохосовой, Александра Хандажапова.

В качестве приглашенной звезды концерта станет ведущая прима Татарского театра оперы и балета (в прошлом выпускница Улан-Удэнского музыкального училища), лауреат международных конкурсов Венера Протасова.

«Ее выступления проходят на самых престижных площадках мира: так, в 2019 году она участвовала в постановке выдающегося дирижера Риккардо Мути оперы «Травиата» Верди в Токио. Поздравить бурятских коллег приедет и Председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин», - отметили в Бурятском театре оперы и балета.

Возрастное ограничение 6+

Теги
союз композиторов юбилей

Все новости

В Улан-Удэ отпразднуют 85-летний юбилей Союза композиторов Бурятии
15.09.2025 в 17:21
Бастрыкин обратил внимание на дорогу в Бурятии, где вязнут большегрузы
15.09.2025 в 17:00
В пригороде Улан-Удэ построили новые дороги к школам и детским садам
15.09.2025 в 16:34
В Бурятии парочка устроила дебош во дворе многоквартирного дома
15.09.2025 в 16:14
В Бурятии прошел единый день голосования
15.09.2025 в 16:11
В самой большой школе Улан-Удэ открыли стоматологический кабинет
15.09.2025 в 15:53
На Байкале медведь растерзал двух охотничьих собак
15.09.2025 в 15:38
В Приангарье пресекли перевозку 67 лошадей из Бурятии в Красноярский край
15.09.2025 в 15:16
Туристы из Бурятии поехали в Китай без виз
15.09.2025 в 15:04
Арадай Хуралда шэнэ hунгамал
15.09.2025 в 14:59
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Лудуб Очиров посвятил свою новую композицию воинам Бурятии
Музыкант представил произведение на всероссийском фестивале в Москве
15.09.2025 в 11:06
В Улан-Удэ пройдет спектакль про суровую реальность Донбасса
Впервые в республику на гастроли приезжает Донецкий театр
12.09.2025 в 17:12
Педагог из Улан-Удэ приняла участие в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе!»
На проект прошла Екатерина Килижекова
09.09.2025 в 12:47
Жители села в Бурятии скинулись на съемки музыкального клипа
Это новая работа группы «Исинга»
08.09.2025 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru