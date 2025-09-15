В Улан-Удэ отпразднуют 85-летний юбилей Союза композиторов Бурятии

В Бурятии 1 октября, в Международный день музыки, отметят 85-летие регионального Союза композиторов. Юбилейный Гала-концерт пройдет на сцене театра оперы и балета (6+). На мероприятии прозвучит золотой фонд профессиональной музыки республики – композиторов четырех поколений от первых опусов до композиций сегодняшнего дня.

Ведущим выступит музыковед, руководитель бурятской композиторской организации Давид Дондупов. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Волчанецкий. Слушателям представят симфонические, хоровые, камерно-инструментальные произведения. Также публика услышит любимые песни классиков бурятской музыки (Анатолия Андреева, Сергея Манжигеева, Базыра Цырендашиева и других) в исполнении Галины Шойдагбаевой, Билигмы Ринчиновой, Дамбы Зандановой, Елены Мохосовой, Александра Хандажапова.

В качестве приглашенной звезды концерта станет ведущая прима Татарского театра оперы и балета (в прошлом выпускница Улан-Удэнского музыкального училища), лауреат международных конкурсов Венера Протасова.

«Ее выступления проходят на самых престижных площадках мира: так, в 2019 году она участвовала в постановке выдающегося дирижера Риккардо Мути оперы «Травиата» Верди в Токио. Поздравить бурятских коллег приедет и Председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин», - отметили в Бурятском театре оперы и балета.

