В Бурятии выпустят последний фильм с участием Валерия Гуляева

Скоро выйдет в прокат художественный полнометражный фильм «Бурятский час с лишним» (возрастное ограничение 12+). Работа стала последним творением трагически ушедшего из жизни известного КВН-щика Валерия Гуляева. Об этом рассказали в команде Чива03.

Съемки длились месяц, затем был год монтажно-тонировочного периода. И теперь создатели готовы представить продолжение комедийной картины широкой публике. Точную дату выхода фильма на большие экраны пообещали объявить позже.

«Эта кинокартина – дань памяти и уважения талантливому актеру, сценаристу и режиссеру Валере. Мы снимали наш фильм про искреннюю дружбу, взаимовыручку и помощь. Все эти качества были так присущи Валере. Наша команда через призму юмора постаралась передать эти важные человеческие ценности на экран», - рассказали коллеги и друзья погибшего юмориста.

Напомним, Валерий Гуляев погиб в конце июня в результате ДТП в Хилокском районе Забайкальского края, недалеко от поселка Агинское. Автомобиль под его управлением совершил наезд на лошадь, что привело к трагическим последствиям. Валерий скончался на месте. Двое пассажиров – его супруга и друг – были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.