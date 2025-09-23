В Улан-Баторе открылась фотовыставка о борьбе СССР и Монголии с японским милитаризмом

Открывшаяся в Улан-Баторе фотовыставка о борьбе Советского Союза и Монгольской Народной Республики (МНР) с японским милитаризмом носит название «Освобождение. Мир народам».

- Проект «Освобождение. Мир народам» направлен, в первую очередь, на молодую аудиторию, и мы очень рады, что документальные материалы нашей фотовыставки увидят сразу на нескольких площадках в Монголии, - сообщила начальник Управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества медиагруппы «Россия сегодня» Кристина Лях.

По ее информации, проект также будет представлен в университете поствысшего образования Монголии, а также в доме-музее Георгия Жукова в Улан-Баторе. Посетители выставки увидят редкие кадры из уникального фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня».

Особый интерес у монгольских граждан вызвали снимки военных корреспондентов, сделанные в Гоби и на перевалах Хингана. Проект «Освобождение. Мир народам» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Это продолжение проектов «Освобождение» и «Освобождение. Путь к Победе», собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

Фото: предоставлено Русским домом в Улан-Баторе