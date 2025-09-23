Культура 23.09.2025 в 15:52

В Улан-Удэ пройдет кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»

Фестиваль посетят именитые кинематографисты, режиссеры и продюсеры
Текст: Елена Кокорина
С 23 по 28 сентября в Улан-Удэ пройдет III Международный фестиваль «Хрустальный нерпенок». Зрителей ждут захватывающие новинки отечественной киноиндустрии, представляющие работы талантливых режиссеров России и ближнего зарубежья.

Фестивальная программа развернется на двух площадках – в кинотеатре «Еврозона» по ул. Балтахинова,13 и в концертном зале Колледжа искусств им. П.И. Чайковского на Пр. Победы, 17.

В «Еврозоне» можно будет увидеть программу из 12-ти полнометражных картин, включая приключенческое фэнтези «Легенды наших предков», военную драму «Группа крови», глубокую узбекскую драму «Умида. Сон о Фудзияме» и долгожданную премьеру - сказку «Сивка-бурка». Расписание и бесплатная бронь билетов – на сайте кинотеатра. Заранее запланируйте поход в кинотеатр!

В колледже искусств развернется калейдоскоп короткометражных лент и анимационных шедевров – более 70 работ, в том числе работы бурятских кинокомпаний: «Тетя, вы арестованы!» (реж.Б.Барадиев) и «Балет» (В.Гуляев).

 Особенным событием станут внеконкурсные показы документальных фильмов. Подробное расписание – на сайте фестиваля: https://crystalbabyseal.com/

«Хрустальный нерпенок» – это не только кинопоказы. Фестиваль посетят именитые кинематографисты, режиссеры и продюсеры, готовые поделиться секретами мастерства с начинающими талантами.

В Школе креативных индустрий пройдут мастер-классы «Свет.Камера.Мотор» и «Как делать мультики», а также презентация книги «Приключения Нерпенка в поисках друзей», созданной по мотивам детских рассказов и конкурс «Познавая белый свет».

Восточно-Сибирский государственный институт культуры станет площадкой для мастер-классов «Профессия продюсер» и «Как работать с актерами в кино».

Всех поклонников кинематографа приглашаем 25 сентября в Буряад театр на творческий вечер выдающихся деятелей искусств, актеров кино Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского.

Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы, которая состоится 27 сентября в Буряад театре!

Не пропустите главное кинособытие этой осени!

Подробности о фестивале и расписании – на сайте: https://crystalbabyseal.com/

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

23.09.2025 в 15:52
