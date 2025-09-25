Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились концертом
Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились совместным концертом мастеров искусств из столицы Бурятии и Монголии.
– Уважаемые жители Эрдэнэта! Сегодня мы завершаем Дни Улан-Удэ в вашем прекрасном городе. Эти дни были наполнены яркими культурными событиями, которые позволили нам ближе познакомиться с традициями и обычаями друг друга. Культура – это то, что скрепляет, дает возможность понять друг друга. Она объединяет сердца и души, создавая мосты между народами. Наши артисты, музыканты и танцоры стремились донести до вас частичку души Улан-Удэ, и я уверен, что им это удалось.
Мы надеемся, что эти дни стали для вас не только источником вдохновения, но и укрепили наши дружеские связи. Пусть культурный обмен продолжается, и пусть наши народы всегда остаются открытыми друг для друга. Спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении этого мероприятия. Спасибо нашим артистам за их талант и преданность искусству. И, конечно, спасибо вам, дорогие жители Эрдэнэта, за ваше гостеприимство и поддержку. Пусть дружба и взаимопонимание между нашими городами крепнут с каждым днем. До новых встреч! Спасибо! – заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Зрители смогли увидеть насыщенную программу – от народных песен и танцев наших городов до современной музыки.
– В следующем году юбилей у наших городов. И мы обязательно подготовим совместно с Улан-Удэ мероприятие, которое объединит нас всех также, как эти прекрасные Дни экономики и культуры в Эрдэнэте, – отметил губернатор Орхонского аймака Монголии – мэр города Эрдэнэт господин Б. Зоригтбаяр.
На одной сцене выступили монгольский ансамбль песни и танца «Эрдэнэт», театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль «Байкальские волны», театр современного танца «Угол зрения», и, конечно, лучшие солисты и музыканты из Улан–Удэ и Эрдэнэта.
– Мы готовили самые наши лучшие номера, готовили наши самые шикарные костюмы. Зритель очень тёплый. Все смотрят с улыбками, дарят нам горячие аплодисменты. Видно, что людям очень интересно. Мы получаем удовольствие от выступления здесь, в Эрдэнэте, – поделилась впечатлениями народная артистка Бурятии Елена Шашина.
И монгольский зритель оценил концерт.
– Этот концерт вызывает ностальгию и теплые воспоминания. Мы любим русскую культуру, русскую песню и поэтому мы всегда будем дружить, – сказал председатель Хурала представителей граждан Орхонского аймака Монголии господин Д. Мөнхбат.
– Мы очень счастливы увидеть такой шикарный концерт. Артисты супер, номера классные. Рада, что пришла и увидела всю эту красоту своими глазами, – отозвалась о нем жительница Эрдэнэта.
В рамках Дней экономики и культуры Улан-Удэ и Эрдэнэта состоялись:
-
подписание Меморандума о развитии побратимских связей и двустороннего сотрудничества;
-
два бизнес-форума с презентациями компаний и В2В-переговорами в городах Дархан и Эрдэнэт;
-
знакомство 18 предпринимателей из Улан-Удэ с опытом монгольских торговых домов и предприятий: фабрики по производству ковров, ГОК «Эрдэнэт», предприятием по производству меди и изделий из нее «Эрдмин»;
-
два концерта артистов из Улан-Удэ и Монголии.