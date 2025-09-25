Культура 25.09.2025 в 12:35

Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились концертом

Зрители смогли увидеть насыщенную программу
A- A+
Текст: Карина Перова
Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились концертом
Фото: администрация Улан-Удэ

Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились совместным концертом мастеров искусств из столицы Бурятии и Монголии.

– Уважаемые жители Эрдэнэта! Сегодня мы завершаем Дни Улан-Удэ в вашем прекрасном городе. Эти дни были наполнены яркими культурными событиями, которые позволили нам ближе познакомиться с традициями и обычаями друг друга. Культура – это то, что скрепляет, дает возможность понять друг друга. Она объединяет сердца и души, создавая мосты между народами. Наши артисты, музыканты и танцоры стремились донести до вас частичку души Улан-Удэ, и я уверен, что им это удалось.

Мы надеемся, что эти дни стали для вас не только источником вдохновения, но и укрепили наши дружеские связи. Пусть культурный обмен продолжается, и пусть наши народы всегда остаются открытыми друг для друга. Спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении этого мероприятия. Спасибо нашим артистам за их талант и преданность искусству. И, конечно, спасибо вам, дорогие жители Эрдэнэта, за ваше гостеприимство и поддержку. Пусть дружба и взаимопонимание между нашими городами крепнут с каждым днем. До новых встреч! Спасибо! – заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Зрители смогли увидеть насыщенную программу – от народных песен и танцев наших городов до современной музыки.

– В следующем году юбилей у наших городов. И мы обязательно подготовим совместно с Улан-Удэ мероприятие, которое объединит нас всех также, как эти прекрасные Дни экономики и культуры в Эрдэнэте, – отметил губернатор Орхонского аймака Монголии – мэр города Эрдэнэт господин Б. Зоригтбаяр.

На одной сцене выступили монгольский ансамбль песни и танца «Эрдэнэт», театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль «Байкальские волны», театр современного танца «Угол зрения», и, конечно, лучшие солисты и музыканты из Улан–Удэ и Эрдэнэта.

– Мы готовили самые наши лучшие номера, готовили наши самые шикарные костюмы. Зритель очень тёплый. Все смотрят с улыбками, дарят нам горячие аплодисменты. Видно, что людям очень интересно. Мы получаем удовольствие от выступления здесь, в Эрдэнэте, – поделилась впечатлениями народная артистка Бурятии Елена Шашина.

И монгольский зритель оценил концерт.

– Этот концерт вызывает ностальгию и теплые воспоминания. Мы любим русскую культуру, русскую песню и поэтому мы всегда будем дружить, – сказал председатель Хурала представителей граждан Орхонского аймака Монголии господин Д. Мөнхбат.

– Мы очень счастливы увидеть такой шикарный концерт. Артисты супер, номера классные. Рада, что пришла и увидела всю эту красоту своими глазами, – отозвалась о нем жительница Эрдэнэта.

В рамках Дней экономики и культуры Улан-Удэ и Эрдэнэта состоялись:

  • подписание Меморандума о развитии побратимских связей и двустороннего сотрудничества;

  • два бизнес-форума с презентациями компаний и В2В-переговорами в городах Дархан и Эрдэнэт;

  • знакомство 18 предпринимателей из Улан-Удэ с опытом монгольских торговых домов и предприятий: фабрики по производству ковров, ГОК «Эрдэнэт», предприятием по производству меди и изделий из нее «Эрдмин»;

  • два концерта артистов из Улан-Удэ и Монголии.

 

Теги
эрдэнэт монголия мэр

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В этом году на «Хрустальном нерпенке» в Бурятии четыре номинации
Программа фестиваля включает более ста полнометражных и короткометражных картин
26.09.2025 в 13:17
В Улан-Удэ проходит кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»
Накануне открытия организаторы анонсировали программу и рассказали о просветительском аспекте ежегодного смотра
25.09.2025 в 17:09
В Бурятии оживили скульптуры Даши Намдакова
Вдохнули жизнь в каменные изваяния артисты театра
24.09.2025 в 17:11
Артисты из столицы Бурятии представили культуру города в Эрдэнэте
В монгольском городе проходят Дни культуры и экономики Улан-Удэ
24.09.2025 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru