В Улан-Удэ проходит кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»

Наконец-то стартовал международный фестиваль детского кино «Хрустальный нерпенок» (6+). В преддверии этого события состоялась пресс-конференция с участием организаторов, членов жюри и почетных гостей, которые рассказали о программе и уникальности творческого форума.

Напомним, фестиваль проводится третий раз. В 2023 году дебютный форум сразу же отметился успехом местных кинематографистов: гран-при завоевала картина «Дух Байкала», снятая в республике с участием региональных актеров. В 2024 году традицию побед продолжил фильм – «Слезы дракона», который также удостоился главной награды.

Опираясь на этот успех, кинофестиваль продолжает развиваться, уделяя особое внимание образовательной составляющей.

«В этом году у нас будет четыре номинации. Приехали специалисты индустрии, которые проведут мастер-классы и творческие встречи, где с удовольствием поделятся опытом, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Ведь кроме показов и конкурса, у фестиваля есть важная образовательная цель. Подростки сами снимают, участвуют в конкурсах, в фильмах и оценивают ленты тоже дети».

Другая важная грань фестиваля «Хрустальный нерпенок» – ориентация на семейные ценности и поддержка молодых талантов.

Международный же статус мероприятия подчеркивает состав жюри, в которое на этот раз вошли эксперты из Греции, Сирии и Монголии. Член Совета по кинематографии Монголии Пурэвдорж Батмунх выразил особую благодарность за приглашение и отметил, что темы семьи и детей являются приоритетными и для его страны тоже. «У нас мало снимают фильмов на детско-семейную тематику, поэтому есть чему поучиться на этом фестивале. Возможно, какие-то фильмы войдут в монгольский прокат», – сказал он.

Развитию уникального творческого пространства во многом способствуют собственные проекты фестиваля. По словам программного директора Анны Пендраковской, форум стал флагманом в развитии детского творчества. Яркий пример – изданная год назад по итогам конкурса рисунков двуязычная книга «Приключение нерпенка в поисках друзей».

«В книге, изданной нашим партнером Школой креативных индустрий «Байкал-Арт», также опубликованы литературные произведения детей. Было прислано около 100 работ из 30 регионов. Охват колоссальный, – подчеркнула Пендраковская. – В этом году мы расширили конкурс, называется он «Познавая белый свет». У ребят было задание придумать историю про нерпенка и снежного барса».

Тему преемственности поколений и семейных ценностей, столь важную для фестиваля, поддержали и его звездные гости. Ими в этом году стали известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук, а также актер театра и кино Игорь Днестрянский. Для Бондарчук визит в Улан-Удэ особенно важен – с Бурятией связаны страницы семейной истории: ее дед работал на первой радиостанции нашей республики.

Познакомиться с известной личностью можно будет на творческой встрече – 25 сентября в 17:00 в Буряад театре.

А насладиться главным содержанием фестиваля – сотней полнометражных и короткометражных картин – зрители смогут на двух основных площадках:

В кинотеатре «Еврозона» (ул. Балтахинова, 13) будет представлена дюжина полнометражных фильмов. Среди них: приключенческое фэнтези «Легенды наших предков», военная драма «Группа крови», узбекская драма «Умида. Сон о Фудзияме» и сказка «Сивка-бурка».

В Концертном зале Колледжа искусств им. П. И. Чайковского (пр. Победы, 17) вниманию публики предложат более 70 короткометражных и анимационных работ. Особый интерес представляют ленты бурятских кинокомпаний, такие как «Тетя, вы арестованы!» режиссера Б. Барадиева и «Балет» В. Гуляева.

С их расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля: https://crystalbabyseal.com



Все кинопоказы в рамках проводимого мероприятия являются бесплатными – возрастное ограничение 6+



Кульминацией же международного кинофестиваля станет торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы, которая состоится 27 сентября в Буряад театре! «Призы, которые получат победители сделаны руками наших учащихся», – рассказал директор колледжа искусств им. П. И. Чайковского Баир Турбянов.