Культура 25.09.2025 в 17:09

В Улан-Удэ проходит кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»

Накануне открытия организаторы анонсировали программу и рассказали о просветительском аспекте ежегодного смотра
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ проходит кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»
Фото «Номер один»

Наконец-то стартовал международный фестиваль детского кино «Хрустальный нерпенок» (6+). В преддверии этого события состоялась пресс-конференция с участием организаторов, членов жюри и почетных гостей, которые рассказали о программе и уникальности творческого форума.

Напомним, фестиваль проводится третий раз. В 2023 году дебютный форум сразу же отметился успехом местных кинематографистов: гран-при завоевала картина «Дух Байкала», снятая в республике с участием региональных актеров. В 2024 году традицию побед продолжил фильм – «Слезы дракона», который также удостоился главной награды.

Опираясь на этот успех, кинофестиваль продолжает развиваться, уделяя особое внимание образовательной составляющей.

«В этом году у нас будет четыре номинации. Приехали специалисты индустрии, которые проведут мастер-классы и творческие встречи, где с удовольствием поделятся опытом, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Ведь кроме показов и конкурса, у фестиваля есть важная образовательная цель. Подростки сами снимают, участвуют в конкурсах, в фильмах и оценивают ленты тоже дети».

Другая важная грань фестиваля «Хрустальный нерпенок» – ориентация на семейные ценности и поддержка молодых талантов.

Международный же статус мероприятия подчеркивает состав жюри, в которое на этот раз вошли эксперты из Греции, Сирии и Монголии. Член Совета по кинематографии Монголии Пурэвдорж Батмунх выразил особую благодарность за приглашение и отметил, что темы семьи и детей являются приоритетными и для его страны тоже. «У нас мало снимают фильмов на детско-семейную тематику, поэтому есть чему поучиться на этом фестивале. Возможно, какие-то фильмы войдут в монгольский прокат», – сказал он.

Развитию уникального творческого пространства во многом способствуют собственные проекты фестиваля. По словам программного директора Анны Пендраковской, форум стал флагманом в развитии детского творчества. Яркий пример – изданная год назад по итогам конкурса рисунков двуязычная книга «Приключение нерпенка в поисках друзей».

«В книге, изданной нашим партнером Школой креативных индустрий «Байкал-Арт», также опубликованы литературные произведения детей. Было прислано около 100 работ из 30 регионов. Охват колоссальный, – подчеркнула Пендраковская. – В этом году мы расширили конкурс, называется он «Познавая белый свет». У ребят было задание придумать историю про нерпенка и снежного барса».

Тему преемственности поколений и семейных ценностей, столь важную для фестиваля, поддержали и его звездные гости. Ими в этом году стали известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук, а также актер театра и кино Игорь Днестрянский. Для Бондарчук визит в Улан-Удэ особенно важен – с Бурятией связаны страницы семейной истории: ее дед работал на первой радиостанции нашей республики.

Познакомиться с известной личностью можно будет на творческой встрече – 25 сентября в 17:00 в Буряад театре.

А насладиться главным содержанием фестиваля – сотней полнометражных и короткометражных картин – зрители смогут на двух основных площадках:

В кинотеатре «Еврозона» (ул. Балтахинова, 13) будет представлена дюжина полнометражных фильмов. Среди них: приключенческое фэнтези «Легенды наших предков», военная драма «Группа крови», узбекская драма «Умида. Сон о Фудзияме» и сказка «Сивка-бурка».

В Концертном зале Колледжа искусств им. П. И. Чайковского (пр. Победы, 17) вниманию публики предложат более 70 короткометражных и анимационных работ. Особый интерес представляют ленты бурятских кинокомпаний, такие как «Тетя, вы арестованы!» режиссера Б. Барадиева и «Балет» В. Гуляева.

С их расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля: https://crystalbabyseal.com

Все кинопоказы в рамках проводимого мероприятия являются бесплатными – возрастное ограничение 6+

Кульминацией же международного кинофестиваля станет торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы, которая состоится 27 сентября в Буряад театре! «Призы, которые получат победители сделаны руками наших учащихся», – рассказал директор колледжа искусств им. П. И. Чайковского Баир Турбянов.

Теги
кино фестиваль искусство

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В этом году на «Хрустальном нерпенке» в Бурятии четыре номинации
Программа фестиваля включает более ста полнометражных и короткометражных картин
26.09.2025 в 13:17
Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте завершились концертом
Зрители смогли увидеть насыщенную программу
25.09.2025 в 12:35
В Бурятии оживили скульптуры Даши Намдакова
Вдохнули жизнь в каменные изваяния артисты театра
24.09.2025 в 17:11
Артисты из столицы Бурятии представили культуру города в Эрдэнэте
В монгольском городе проходят Дни культуры и экономики Улан-Удэ
24.09.2025 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru