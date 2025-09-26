Культура 26.09.2025 в 13:17

В этом году на «Хрустальном нерпенке» в Бурятии четыре номинации

Программа фестиваля включает более ста полнометражных и короткометражных картин
Текст: Карина Перова
В этом году на «Хрустальном нерпенке» в Бурятии четыре номинации
Фото: Баян Цыренов

В Улан-Удэ 24 сентября в Бурятском академическом театре драмы им. Х.Н. Намсараева состоялось яркая церемония открытия III Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпенок» (6+).

Из Москвы впервые приехала киноактриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Наталья Бондарчук, а также актер театра и кино, режиссер Игорь Днестрянский. Также участвует сирийский режиссер, председатель жюри конкурса полного метра Фахид Мири, член жюри конкурса короткометражных фильмов, представитель общественной организации «Русская община в Афинах» Людмила Кондопулу, член Совета по кинематографии Монголии Пурэвдорж Батмунх и др.

Программа фестиваля в этом году насыщенная, она включает более ста полнометражных и короткометражных картин и анимационных лент, конкурсных и внеконкурсных фильмов, мастер-классы ведущих кинодеятелей и создателей мультфильмов.

Ранее «Номер один» сообщал, что в этом году будет четыре номинации.

С расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля: https://crystalbabyseal.com. Все кинопоказы в рамках проводимого мероприятия являются бесплатными – возрастное ограничение 6+

