В Улан-Удэ приедет «Весна священная»

В Улан-Удэ с 29 сентября по 2 октября пройдёт национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная» (6+). На мероприятии определят лучшие танцевальные коллективы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Они представят свои творческие работы и достижения 29 сентября (начало в 11 часов) на сцене Бурятского театра оперы и балета. Председателем жюри выступит советская и российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.

В час дня 30 сентября стартует концерт-лекция «Русский балет». Публику ждёт рассказ об истории балета, выступления звёздных солистов и лауреатов конкурса.

В тот же день в 18:30 на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдет спектакль-концерт «Мой Чайковский» (6+). В его основу легли документальные свидетельства о творческом поиске композитора в годы создания легендарных балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», а также малоизвестные письма и воспоминания близких.

«Национальная премия «Весна священная» – культурно-просветительский и образовательный молодёжный проект, который опирается на богатые традиции русской классической культуры, лучший современный мировой опыт в области хореографии, а также на опыт балетной династии Лиепа», - подчеркнули организаторы.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ.

Возрастное ограничение 6+