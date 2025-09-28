Культура 28.09.2025 в 20:53

В честь 105-летия Сергея Бондарчука в Улан-Удэ прошел творческий вечер Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского

На малой сцене Буряад театра 25 сентября состоялся творческий вечер специального гостя
Текст: Нина Сахилтарова
В честь 105-летия Сергея Бондарчука в Улан-Удэ прошел творческий вечер Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского
фото Нины Сахилтаровой

На малой сцене Буряад театра 25 сентября состоялся творческий вечер специального гостя международного кинофестиваля для детей «Хрустальный нерпенок», заслуженной артистки РСФСР, заслуженного деятеля искусств России, сценариста, кинорежиссера и продюсера Натальи Бондарчук и ее мужа, актера театра и кино, режиссера Игоря Днестрянского. Супруги неразлучны 35 лет, связывает их не только быт, но и профессия, они совместно работают над созданием фильмов в разных городах и странах.

- Я родилась в интересной семье, про некоторых говорят, что они родились в рубашке, я же родилась обернутой в кинопленку. Я не знала, что родилась у артистов, я тогда думала, что родилась у Любки Шевцовой. Я посмотрела первый фильм «Молодая гвардия», в котором снималась моя мама. Я думала, какой фашист мог ее убить, ведь ни в коем случае, у мамы были пышные руки, я могу дотронуться до нее, поцеловать. Может, фашисты ее и ранили, но мама вылечилась, поступила во ВГИК и родила меня, вот такое у меня было ощущение, экран и жизнь, - с таких слов начала рассказ о своей знаменитой семье Наталья Бондарчук.  

photo_2025-09-28_13-39-05.jpg

Символично, что встреча со знаменитыми артистами состоялась именно 25 сентября, в день рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука, отца Натальи Бондарчук. В 2025 году в России отмечают 105-летие со дня рождения выдающегося режиссера, сценариста, актёра театра и кино,участника Великой Отечественной войны.
Зрители увидели биографический фильм о детстве и юности Сергея Бондарчука, овыборе профессии, которая повлияла на его дальнейшую судьбу. 
Наталья Бондарчук рассказала о творческом пути отца, его юности и зрелости, о фильмах, которые стали эпохальными и принесли большой успех. 
Зрителям, в числе которых были студенты колледжа искусств было интересно узнать о съемках легендарного фильма «Война и мир», в котором сам режиссер исполнил одну из главных ролей - Пьера Безухова.Съемки киноэпопеи в четырех частях длились шесть лет. Фильм новаторский, в нем впервые были использованы масштабные панорамные съемки. Этот фильм стал хрестоматийным и обрел всемирную славу.  
Героиня вечера также рассказала о легендарных фильмах, снятых под руководством Сергея Бондарчука: «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов» и др.

Дополнением к выступлению послужили отрывки из знаменитых фильмов, в которых режиссером выступил Сергей Бондарчук, показаны были также сцены из кинофильмов, созданных Натальей Бондарчук. 
Специальный гость фестиваля рассказала о творчестве, своей любимой работе, женском счастье, горячо любимых детях и внуках, о том, что сейчас работает над четвертой книгой.

- Я счастливая мама и бабушка, у меня двое детей и шесть внуков. Мой сын Иван Бурляев - композитор. Он композитор всех моих картин, а также таких известных фильмов, как «Мы из будущего», «Холоп», «Конёк-Горбунок», «Пальма» и др. Он композитор с малых лет. В 11 лет получал авторские права, потому что написал музыку к двум спектаклям «Красная Шапочка» и «Снежная Королева» в театре «Киноактёра».
Вопросы из зрительного зала были заданы самые разные, касающиеся главной роли в фильме «Солярис», о съемках в фильмах. Журналистка, представляющая телеканал БГТРК задала вопрос о дедушке Натальи Бондарчук, стоявшем у истоков создания первого радио в Бурятии. 

- Моя бабушка - писательница Анна Ивановна Герман из Сибири. Она потрясающая была женщина, меня воспитала, родители были всегда заняты. Мужем ее был Владимир Макаров. Он обладал невероятным голосом Левитана. Он работал на радио в Новосибирске, а затем приехал в Улан-Удэ и создал радиокомитет, это его дело, поэтому я и приехала сюда. 

photo_2025-09-28_13-54-00.jpg

В заключении творческого вечера первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников поблагодарил Наталью Бондарчук за великолепное выступление в день рождения Сергея Бондарчука, сделавшего большой вклад в развитие кинематографа в России. 

