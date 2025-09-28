В честь 105-летия Сергея Бондарчука в Улан-Удэ прошел творческий вечер Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского

На малой сцене Буряад театра 25 сентября состоялся творческий вечер специального гостя международного кинофестиваля для детей «Хрустальный нерпенок», заслуженной артистки РСФСР, заслуженного деятеля искусств России, сценариста, кинорежиссера и продюсера Натальи Бондарчук и ее мужа, актера театра и кино, режиссера Игоря Днестрянского. Супруги неразлучны 35 лет, связывает их не только быт, но и профессия, они совместно работают над созданием фильмов в разных городах и странах.



- Я родилась в интересной семье, про некоторых говорят, что они родились в рубашке, я же родилась обернутой в кинопленку. Я не знала, что родилась у артистов, я тогда думала, что родилась у Любки Шевцовой. Я посмотрела первый фильм «Молодая гвардия», в котором снималась моя мама. Я думала, какой фашист мог ее убить, ведь ни в коем случае, у мамы были пышные руки, я могу дотронуться до нее, поцеловать. Может, фашисты ее и ранили, но мама вылечилась, поступила во ВГИК и родила меня, вот такое у меня было ощущение, экран и жизнь, - с таких слов начала рассказ о своей знаменитой семье Наталья Бондарчук.





Символично, что встреча со знаменитыми артистами состоялась именно 25 сентября, в день рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука, отца Натальи Бондарчук. В 2025 году в России отмечают 105-летие со дня рождения выдающегося режиссера, сценариста, актёра театра и кино,участника Великой Отечественной войны.

Зрители увидели биографический фильм о детстве и юности Сергея Бондарчука, овыборе профессии, которая повлияла на его дальнейшую судьбу.

Наталья Бондарчук рассказала о творческом пути отца, его юности и зрелости, о фильмах, которые стали эпохальными и принесли большой успех.

Зрителям, в числе которых были студенты колледжа искусств было интересно узнать о съемках легендарного фильма «Война и мир», в котором сам режиссер исполнил одну из главных ролей - Пьера Безухова.Съемки киноэпопеи в четырех частях длились шесть лет. Фильм новаторский, в нем впервые были использованы масштабные панорамные съемки. Этот фильм стал хрестоматийным и обрел всемирную славу.

Героиня вечера также рассказала о легендарных фильмах, снятых под руководством Сергея Бондарчука: «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов» и др.



Дополнением к выступлению послужили отрывки из знаменитых фильмов, в которых режиссером выступил Сергей Бондарчук, показаны были также сцены из кинофильмов, созданных Натальей Бондарчук.

Специальный гость фестиваля рассказала о творчестве, своей любимой работе, женском счастье, горячо любимых детях и внуках, о том, что сейчас работает над четвертой книгой.



- Я счастливая мама и бабушка, у меня двое детей и шесть внуков. Мой сын Иван Бурляев - композитор. Он композитор всех моих картин, а также таких известных фильмов, как «Мы из будущего», «Холоп», «Конёк-Горбунок», «Пальма» и др. Он композитор с малых лет. В 11 лет получал авторские права, потому что написал музыку к двум спектаклям «Красная Шапочка» и «Снежная Королева» в театре «Киноактёра».

Вопросы из зрительного зала были заданы самые разные, касающиеся главной роли в фильме «Солярис», о съемках в фильмах. Журналистка, представляющая телеканал БГТРК задала вопрос о дедушке Натальи Бондарчук, стоявшем у истоков создания первого радио в Бурятии.



- Моя бабушка - писательница Анна Ивановна Герман из Сибири. Она потрясающая была женщина, меня воспитала, родители были всегда заняты. Мужем ее был Владимир Макаров. Он обладал невероятным голосом Левитана. Он работал на радио в Новосибирске, а затем приехал в Улан-Удэ и создал радиокомитет, это его дело, поэтому я и приехала сюда.







В заключении творческого вечера первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников поблагодарил Наталью Бондарчук за великолепное выступление в день рождения Сергея Бондарчука, сделавшего большой вклад в развитие кинематографа в России.