В Улан-Удэ завершился кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»

27 сентября в Бурятском государственном театре драмы им. Х.Ц. Намсараева состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля «Хрустальный нерпенок». Там подвели итоги киносмотра, который проходил в Улан-Удэ в течение нескольких дней. В этом году в фестивале приняли участие фильмы, снятые в разных странах. «Хрустальный нерпенок» стал настоящим международным событием, объединяющим юных кинематографистов из России и других стран.

Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках — Школы креативных индустрий, Восточно-Сибирского государственного института культуры, кинотеатра «Еврозона», а также колледжа искусств им. П.И. Чайковского. Члены жюри и зрители увидели более 100 фильмов режиссеров из пяти стран. Мероприятия фестиваля посетили более двух тысяч человек.

По словам программного директора фестиваля Анны Пендраковской, «фестиваль дал мощный толчок развитию киноиндустрии в республике»

- Я надеялась, что фестиваль пройдет успешно, но даже не предполагала, что у него будет такой большой формат. Радует, что были зрители, были заинтересованные люди, и от них шла теплая энергетика по отношению к авторам, а это самое важное. Мы открыли возможности молодых авторов Бурятии, региона, его потенциал. Было много работ местных авторов, некоторые из них премированы, все работы интересные и самобытные. Бурятия – особенный регион, со своей аурой, ментальностью и в работах это тоже отражается — они не копируют работы других режиссеров, - говорит программный директор «Хрустального нерпенка».

Фестиваль запомнился не только кинопоказами, но и рядом мастер-классов, которые провели именитые кинематографисты, режиссеры и продюссеры. В Школе креативных индустрий прошли мастер-классы «Свет. Камера. Мотор» и «Как делать мультики», а также состоялась презентация книги «Приключения Нерпенка в поисках друзей», созданной по мотивам детских рассказов и конкурс «Познавая белый свет».

Во ВСГИК прошли мастер-классы «Профессия продюсер» и «Как работать с актерами в кино».

В Бурятском театре драмы 25 сентября состоялся творческий вечер выдающихся деятелей искусств, актеров кино Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского.

- Потрясающая встреча с молодежью прошла 25 сентября. Я счастлива, что такая талантливая молодежь у вас. Если вы что-то задумали, если вы занимаетесь творчеством, где бы вы ни жили, знайте, что у вас все получится, все удастся. Я давно мечтала побывать в Улан-Удэ, ведь здесь бывали великие люди, это, к примеру, Юрий Николаевич Рерих. Здесь работал и мой дедушка, на радиостанции, его голос слышал Улан-Удэ. Надеюсь вернуться сюда вновь, - рассказала актриса, впервые приехавшая в Бурятию.

Впервые побывали в Бурятии и некоторые зарубежные члены жюри, среди которых гости из далекой Греции, Сирии и соседней Монголии: Фахид Мири, председатель жюри конкурса полного метра, сирийский режиссер Людмила Кондопула, член жюри конкурса короткометражных фильмов, представитель общественной организации «Русская община в Афинах» и член Совета по кинематографии Монголии Пурэвдорж Батмунх.

Председатель жюри короткого метра Тамара Богданова рассказала о том, что дебют рождается в короткометражном кино. Судить конкурс непросто, тематики заявленных фильмов и возрастные категории режиссеров разные.

- Мы получили огромное удовольствие, благодарим программного директора фестиваля «Хрустальный нерпенок» за возможность посмотреть фильмы, снятые режиссерами Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также национальные фильмы. Мы выбрали три фильма, которые получат главные призы, а также определили фильмы, которые наградим спецдипломами, всего будет семь наград. Для нас было важно, чтобы режиссер смог донести смысл, который закладывал в фильм, также режиссерская, продюсерская работа, - отметила Тамара Богданова.

Фестиваль «Хрустальный нерпенок» прошел в Бурятии уже в третий раз. Впервые он состоялся в 2023 году в дни проведения 100-летия республики. Тогда гран-при фестиваля взял фильм «Дух Байкала», снятый в Бурятии и приняли в нем участие актеры из республики. Фильм из Бурятии «Слезы дракона» также получил гран-при в 2024 году.

- Такие фестивали нужны для развития детей, которые решили заниматься кино и анимацией. У нас 100 детей уже обучились в школе креативных индустрий, еще 100 обучается сейчас. Есть реальные результаты. После окончания школы креативных индустрий семь человек поступили в московский киноколледж без отрыва от школы. Кинофестиваля — это и образовательная платформа, дети с удовольствием обучаются, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Фестиваль стал хорошей площадкой для развития детского и семейного кино, особое внимание уделяется отношениям между поколениями и традиционным семейным ценностям.

Награждение участников началось с присуждения специальных дипломов информационного партнера фестиваля Русского географического общества.

Специальный диплом «За сохранение традиций и связи между поколениями» получил фильм «В гостях у прабабушки», реж. Кристина Бондарчук. Специальный диплом «За любовь к природе Байкала» получил мультфильм «Приключения Нерпенка Ая», реж. Тамир Елбаскин. Специальный диплом «За создание условий раскрытия уникальной идентичности края средствами кинематографа» вручили министерству культуры республики Калмыкия.

Также Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка отметила специальным дипломом «За лучший анимационный фильм о природе» фильм «Приключения Тонконожки», реж. Константин Щекин.

Детское жюри фестиваля «Хрустальный нерпенок» присудило 1 место фильму «Старый дед и внучек», 2 место отдали фильму «Оковы», 3 место — фильму «Голоса Ленинграда. Город, который выжил».

Жюри конкурса анимационных фильмов под председательством Дмитрия Геллера присудило призы за:

- Лучший полнометражный анимационный фильм – «Игра в куклы»

- Лучший сценарий анимационного короткометражного фильма – «Надя»

- Лучший короткометражный анимационный фильм для детей – «Птаха»

- Лучший короткометражный анимационный фильм – «Булгаков»

- Специальный приз жюри и оргкомитета получил фильм «Антиметро»,

Жюри Конкурса короткометражных фильмов под председательством Тамары Богдановой присудило призы за:

- Лучший сценарий короткометражного фильма – сценарист и режиссер Татьяна Ильина, фильм «Улыбка Тины»

- Лучший режиссёр короткометражного фильма – реж. София Калашникова, фильм «Балет судьбы»

- Лучший короткометражный фильм – «Тетя, вы арестованы», реж. Баяр Барадиев

- Специальный приз жюри и оргкомитета – «Антиметро»

- Специальный приз от центра культурных и социальных инициатив в Греции Фильм получил фильм «Пальто»

Жюри конкурса полнометражных фильмов под председательством Фахида Мири присудило 1 место фильму «Группа крови», 2 место — фильм «Держись солнца», 3 место — «Потанцуй с мамой».

Профессиональное жюри присудило призы:

- Лучший сценарий полнометражного художественного фильма – фильм «Группа крови»

- Лучший режиссёр полнометражного художественного фильма – фильм «Судьба барабанщика»

- Лучшая актерская работа в полнометражном художественном фильме - «Каруза»

- Лучший полнометражный художественный фильм – «Держись солнца»

- Специальный приз жюри и оргкомитета «За оригинальное воплощение фундаментальных идей сохранения народов России» получил фильм «Легенды наших предков».

Гран-при фестиваля присуждено фильму «Земляки» режиссера Mиxaила Koзлoва.