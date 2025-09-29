«Захолустье» признали книгой года в Бурятии

В Национальной библиотеке Бурятии 27 сентября наградили победителей конкурса «Книга года», который традиционно проходит в рамках «Книжного салона». В этом году лучшие творения определяли по семи номинациям. Оценивались работы, выпущенные в республике с сентября 2024 года и поступившие в центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов Нацбиблиотеки.

Главную номинацию конкурса «Лучшая книга года» завоевал роман Геннадия Башкуева «Захолустье». Лучшей книгой года на бурятском языке признали «Буряадаар хэлэжэ hураябди! Учимся говорить по-бурятски!» Ларисы Бадмаевой и Дугвэмы Балсунаевой.

Книга «Тагнуулшын шэн габьяа» («Подвиг разведчика») Басаа Валеры стала лучшим изданием на патриотическую тему. В номинации «Лучшая книга для детей и юношества» выиграли сразу два издания Республиканской типографии: «Алун гуа тухай домог» и «Волшебный Аршан».

В номинации «Лучшее краеведческое издание» победила книга от издательского дома «Экос» «Травник: 108 целебных растений Байкала». Лучшим учебно-методическим изданием посчитали «Русско-бурятский толковый словарь» от республиканского центра «Бэлиг». Приз в номинации «Лучшее полиграфическое исполнение издания» завоевала книга «История Бурятии с древнейших времен до современности» Республиканской типографии.

«Кроме того, дипломами конкурса отметили книгу «Хамбо лама – человек – ураган» Александра Махачкеева, книгу «Данзан Дондоков (1895-1983). Живая традиция бурятского буддийского искусства» Нимацырен Дондоковой, книгу «Наследие семейской старины» от Бурятского республиканского отделения Русского географического общества. Также дипломантами конкурса стало издание «Галерея слава эвенкийских воинов Баунта» директора ЦБС Баунтовского района Ларисы Мурзакиной, «Книга Памяти села Елань» Виктора Елезова, Ирины Жинчин, Татьяны Селивановой и Ольги Кулагиной и книга «Бурят-монгольская кухня. 150 рецептов» издательства «Номад», - рассказали организаторы.

Впервые республиканский конкурс «Книга года» состоялся в 1997 году. Тогда первыми победителями стали краеведческое издание «Ольхон – край родной», сборник «Хүхэ мүнхэ тэнгэри» и повесть Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя».