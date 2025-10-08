Монгольский фильм номинирован на «Оскар»

Монгольский фильм «Молчаливый водитель» (Silent city driver) режиссёра Жанчивдоржийн Сэнгэдоржа примет участие в предварительном отборе на премию «Оскар» 2025 года, представляя Монголию в номинации «Лучший зарубежный художественный фильм». Об этом сообщил информационный портал «Монцамэ».

Национальная отборочная комиссия выбрала его на своем заседании 29 сентября в качестве представителя страны на 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Россия после начала вооружённого конфликта с Украиной перестала выдвигать свои фильмы на престижную кинопремию «Оскар» в связи с негативным отношением американских киноакадемий к России. А работа Российского оскаровского комитета была приостановлена. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на трех бывших членов комитета.

В частности, продюсер и режиссер Федор Попов заявил, что «выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно».

До известных событий российские картины регулярно боролись за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и нередко выигрывали.