Культура 17.10.2025 в 17:07

ДШИ №1 Улан-Удэ признали лучшей в ДФО

Коллектив школы поздравил мэр Игорь Шутенков
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

«Большая победа для Улан-Удэ»: ДШИ № 1 имени Лхасарана Линховоина признали лучшей профильной школой в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

В Хабаровске 16 октября состоялся конкурсный этап общероссийского конкурса «Лучшая школа искусств». В нем участвовали детские школы искусств из восьми регионов ДФО (Приморье, Хабаровск, Еврейская АО, Камчатка, Магадан и др.).

Игорь Шутенков поздравил весь коллектив с блестящей победой. Теперь улан-удэнскую школу искусств ждет Москва – они поедут на всероссийский этап конкурса.

«На сложные вопросы жюри уверенно отвечал и педагогический состав школы. В результате они представили свою работу на высшем уровне. Особенная благодарность заслуженному работнику культуры Бурятии, директору школы Галине Константиновне Устьянцевой, чей профессионализм и преданность делу стали решающими в успехе всего коллектива», - написал мэр.

