Оперный театр Бурятии показал эскизы костюмов к опере «Богема»

28 и 29 ноября в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема». Художник по костюмам Татьяна Тышкенова представила эскизы костюмов всех персонажей постановки, которые продумала до мелочей.

- В костюмах хотелось выразить характер каждого героя, подчеркнуть их творческий путь и выбор. Богема – это люди искусства, художники, поэты, музыканты. Костюмы будут наполнены вдохновением творчества, — рассказывает Татьяна.

Действие оперы разворачивается в 1830 году в Париже, где живут талантливые, но бедные художники, поэты и музыканты. Герои оперы Пуччини представлены истинными служителями искусства, которые вопреки нищете раз и навсегда сделали свой выбор в пользу творчества и любви.

28 и 29 ноября зрители познакомятся с бедным поэтом Рудольфом и его возлюбленной Мими, с ревнивым художником Марселем и своенравной Мюзеттой, философом Колленом и музыкантом Шонаром.

Купить билеты можно на сайте и в кассе театра, в том числе по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение 12+

Фото: Бурятский театр оперы и балеты