Культура 24.10.2025 в 08:52

Ветеран СВО стал замом директора оперного театра Бурятии

Он будет там заниматься решением общих вопросов
Текст: Елена Кокорина
Ветеран СВО, участник программы «Патриоты Бурятии» Алексей Цыремпилов назначен заместителем директора по общим вопросам Бурятского государственного театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Алексей Цыремпилов имеет высшее профильное образование и опыт. Ранее он работал художественным руководителем ансамбля песни и танца «Байкальские волны» БГУ, педагогом, репетитором по балету. А ещё он — военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, с первых дней спецоперации выполнял ответственные боевые задачи, - пишет глава в своем ТГ-канале.

Новый замдиректора театра продолжает обучение в республиканской программе «Патриоты Бурятии» и получает допобразование в магистратуре по направлению «Социально-культурная деятельность» во ВСГИК.

Фото: Алексей Цыденов

