Культура 27.10.2025 в 14:06

Госпрограмма вернула уроженцев Бурятии домой

Они стали земскими работниками культуры
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 23 земских работника культуры заключили трудовые договоры с учреждениями в районах и уже приступили к работе. Победители одноименной всероссийской программы, реализуемой по поручению президента России, получили единовременную компенсационную выплату – два миллиона рублей.

Этот конкурс позволил притянуть в республику специалистов, ранее покинувших малую Родину. Так, три человека вернулись из Иркутской области, одна из Кемеровской области и ещё один специалист из Татарстана. Тринадцать человек поехали работать в села республики из города. Многие ушли из профессии, но решили вернуться.

«Я уроженка Бурятии, окончила хореографическое училище, работала в театре «Байкал». Длительное время я жила в Татарстане и работала там в балетной школе с детьми. Но в последнее время я так соскучилась по родной земле, что очень хотелось приехать домой. Когда появилась такая программа, да еще с денежной поддержкой, то я решила участвовать. В итоге стала одним из победителей», - рассказала балетмейстер Таловского культурно-информационного центра Прибайкальского района Гэрэлма Жаркова.

