Культура 30.10.2025 в 10:07
Работы режиссёра и художника из Бурятии показали на выставке в Твери
Там представлена графика Солбона Лыгденова
Текст: Карина Перова
В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери проходит всероссийская выставка «Великому подвигу посвящается…» (6+). Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Экспозиция собрала более 40 авторов из разных уголков страны. В том числе представлены работы режиссёра и художника из Бурятии Солбона Лыгденова.
Выставка будет работать до 22 ноября, после начнется работа по созданию альбома, в который войдут лучшие работы творцов.
Добавим, также с начала СВО Солбон Лыгденов создает графические портреты земляков, которые героически сражаются на поле боя или, к сожалению, отдали свои жизни.