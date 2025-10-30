Культура 30.10.2025 в 10:07

Работы режиссёра и художника из Бурятии показали на выставке в Твери

Там представлена графика Солбона Лыгденова
Текст: Карина Перова
В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери проходит всероссийская выставка «Великому подвигу посвящается…» (6+). Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция собрала более 40 авторов из разных уголков страны. В том числе представлены работы режиссёра и художника из Бурятии Солбона Лыгденова.

Выставка будет работать до 22 ноября, после начнется работа по созданию альбома, в который войдут лучшие работы творцов.

Добавим, также с начала СВО Солбон Лыгденов создает графические портреты земляков, которые героически сражаются на поле боя или, к сожалению, отдали свои жизни.

