Работы режиссёра и художника из Бурятии показали на выставке в Твери

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери проходит всероссийская выставка «Великому подвигу посвящается…» (6+). Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция собрала более 40 авторов из разных уголков страны. В том числе представлены работы режиссёра и художника из Бурятии Солбона Лыгденова.

Выставка будет работать до 22 ноября, после начнется работа по созданию альбома, в который войдут лучшие работы творцов.

Добавим, также с начала СВО Солбон Лыгденов создает графические портреты земляков, которые героически сражаются на поле боя или, к сожалению, отдали свои жизни.