На 73-м году жизни не стало бурятского поэта Баяра Жигмытова

На 73-м году жизни не стало поэта, переводчика, члена Союза российских писателей, заслуженного работника культуры Бурятии Баяра Тумуровича Жигмытова. Об этом сообщили в Национальной библиотеке региона.

Он родился в Смоленске в семье военного. Поэтому Баяру довелось сменить множество школ: тот учился в Петропавловской, Инзагатуйской, Белозерской школах Джидинского района, а также в Гусиноозерске, Чите и Улан-Баторе. В 1975 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». Будучи студентом, являлся членом литературного общества «Алые паруса». Во время учебы познакомился с известным русским писателем Борисом Черных, который стал его первым литературным наставником.

В 1978 году стихи Жигмытова опубликовали в газете «Литературная Россия». В 1984 году на VIII Всесоюзном совещании молодых писателей его поэтическое творчество обсудили на семинаре Роберта Рождественского и Петра Вегина.

Творческий деятель работал ученым секретарем в Бурятском филиале СО АН СССР (1979-1986), заместителем председателя Союза писателей Бурятии (1986-1991), руководил литературным объединением молодых писателей республики.

Он создал несколько поэтических сборников: «Лунная роса» (1984), «Пламя плеяд» (1988), «Стрела судьбы» (1989), «Медленный разговор» (1990), «Солнечный ангел» (1994), «Байкальское время» (2003). Их издали в Улан-Удэ и Москве. Кроме того, выступил автором сценария полнометражного фильма о Бурятии «Круг Сансары» (1990).

«В его переводе также звучат стихи Дондока Улзытуева, поэтов Австралии, древних поэтов Мэн Хао Жаня, Ли Бо, Ду Фу и других, а также буддийские молитвы. Его перу принадлежит перевод двух тысяч строк героического эпоса «Гэсэр», - добавили в Нацбиблиотеке Бурятии.

С поэтом Баяром Жигмытовым простятся 31 октября с 13:30 до 14:30 по адресу: улица Пирогова, 9В.