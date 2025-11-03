Культура 03.11.2025 в 10:49

Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым

Частью проекта стали артисты ансамбля «Байкальские волны»
A- A+
Текст: Карина Перова
Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
Фото: соцсети

Участники студенческого народного ансамбля песни и танца «Байкальские волны» Бурятского госуниверситета снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым и их детьми. Премьера сингла и музыкального видео «Включай нашу!» состоялась 1 ноября.

Съемки проходили на «Мосфильме», в самом технологичном павильоне страны SberStudios. Частью проекта стали артисты из «Байкальских волн», студенты БГУ: Намсарай Дарханов, Наранги Цыренова, Лариса Цыдендамбаева, Николай Гошинов (педагог-репетитор). Их руководителем выступила заслуженный деятель культуры Бурятии Наталья Санжеева.

«Когда наш ансамбль получил приглашение на съёмки в клипе «Включай нашу!», для нас это стало настоящей радостью. Мы с ребятами из «Байкальских волн» бесконечно благодарны за такой незабываемый опыт. Это большая честь быть частью такого крутого проекта», - сказала четверокурсница Лариса Цыдендамбаева.

Теги
клип газманов майданов студенческий ансамбль

Все новости

Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
03.11.2025 в 10:49
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
03.11.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
03.11.2025 в 09:31
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
03.11.2025 в 08:00
Жители Бурятии потянулись к разливному молоку
03.11.2025 в 07:00
В Чите заканчивается бензин
02.11.2025 в 17:28
Арадай Хуралай Кубогто хүртэхын түлөө самбо барилдаагаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ
02.11.2025 в 17:24
В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе
02.11.2025 в 14:19
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
На 73-м году жизни не стало бурятского поэта Баяра Жигмытова
Он создал несколько поэтических сборников
30.10.2025 в 12:54
Работы режиссёра и художника из Бурятии показали на выставке в Твери
Там представлена графика Солбона Лыгденова
30.10.2025 в 10:07
Госпрограмма вернула уроженцев Бурятии домой
Они стали земскими работниками культуры
27.10.2025 в 14:06
Ветеран СВО стал замом директора оперного театра Бурятии
Он будет там заниматься решением общих вопросов
24.10.2025 в 08:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru