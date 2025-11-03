Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым

Участники студенческого народного ансамбля песни и танца «Байкальские волны» Бурятского госуниверситета снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым и их детьми. Премьера сингла и музыкального видео «Включай нашу!» состоялась 1 ноября.

Съемки проходили на «Мосфильме», в самом технологичном павильоне страны SberStudios. Частью проекта стали артисты из «Байкальских волн», студенты БГУ: Намсарай Дарханов, Наранги Цыренова, Лариса Цыдендамбаева, Николай Гошинов (педагог-репетитор). Их руководителем выступила заслуженный деятель культуры Бурятии Наталья Санжеева.

«Когда наш ансамбль получил приглашение на съёмки в клипе «Включай нашу!», для нас это стало настоящей радостью. Мы с ребятами из «Байкальских волн» бесконечно благодарны за такой незабываемый опыт. Это большая честь быть частью такого крутого проекта», - сказала четверокурсница Лариса Цыдендамбаева.