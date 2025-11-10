В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом

В Улан-Удэ полицейские задержали местного жителя, который наворовал строительных материалов у своего заказчика на 230 тысяч рублей. Чтобы обустроить собственный дом, он украл с территории ограды дома 35 упаковок утеплителя, 120 листов фанеры, ямобур, строительную стремянку, садовую тачку, рулетку, степлер, топор и молоток.

34-летняя пострадавшая горожанка обратилась в полицию и по подозрению в краже был задержан 38-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Ранее он работал на стройке дома у заявительницы. Похищенное он решил присвоить себе, для устройства своего дома, сообщили в полиции республики.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik