Культура 10.11.2025 в 10:48

В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом

Сумма похищенного составила 230 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом

В Улан-Удэ полицейские задержали местного жителя, который наворовал строительных материалов у своего заказчика на 230 тысяч рублей. Чтобы обустроить собственный дом, он украл с территории ограды дома 35 упаковок утеплителя, 120 листов фанеры, ямобур, строительную стремянку, садовую тачку, рулетку, степлер, топор и молоток.

34-летняя пострадавшая горожанка обратилась в полицию и по подозрению в краже был задержан 38-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Ранее он работал на стройке дома у заявительницы. Похищенное он решил присвоить себе, для устройства своего дома, сообщили в полиции республики.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
10.11.2025 в 12:09
В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа
10.11.2025 в 11:56
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону
10.11.2025 в 11:27
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
10.11.2025 в 11:07
На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка
10.11.2025 в 10:57
В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом
10.11.2025 в 10:48
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
10.11.2025 в 10:45
В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
10.11.2025 в 10:32
В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции
10.11.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
Частью проекта стали артисты ансамбля «Байкальские волны»
03.11.2025 в 10:49
На 73-м году жизни не стало бурятского поэта Баяра Жигмытова
Он создал несколько поэтических сборников
30.10.2025 в 12:54
Работы режиссёра и художника из Бурятии показали на выставке в Твери
Там представлена графика Солбона Лыгденова
30.10.2025 в 10:07
Госпрограмма вернула уроженцев Бурятии домой
Они стали земскими работниками культуры
27.10.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru